Arap Birliği Zirvesi Dahran’da toplandı
Suudi Arabistan’ın ev sahipliği yaptığı 29. Arap Birliği Zirvesi, 15 ülkenin devlet başkanlarının katılımıyla dün toplandı.
Ülkenin doğusunda yer alan Dahran kentindeki Kral Abdülaziz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 29. Arap Birliği Zirvesi’nin gündeminde, Filistin davasının yanı sıra Suriye, Libya ve Yemen’deki krizlere ilişkin son gelişmeler ile İran’ın Arap ülkelerinin iç meselelerine müdahaleleri yer aldı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, zirve başlamadan önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin kardeş Arap liderlerin toplantısına ev sahipliği yapmasından dolayı sevinç duyduğunu belirtti. Zirveye ev sahipliği yapan Kral Selman’ın yanı sıra aralarında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın da olduğu çok sayıda Arap lideri katıldı.
KATAR EMİRİ KATILMADI
Zirveye ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile birlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de davet edildi. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt tarafından davet edilen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, zirveye katılmadı.
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