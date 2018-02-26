Arap Birliği: ABD’nin kararı provokatif

Ebu Gayt yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Filistinlilerin Nekbe (Felaket) Günü’ne ve İsrail’in kuruluşunun 70. yıl dönümüne denk gelen 14 Mayıs’ta Kudüs’e taşıma planıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. “Söz konusu karar, geçen aralık ayından bu yana alınan yanlış kararlar ve provokasyon silsilesinin yeni bir halkası.” ifadesini kullanan Ebu Gayt, bu durumun Filistinliler ile İsraillilerin birlikte yaşaması konusundaki son umudu da yok etmek üzere olduğunu vurguladı. Büyükelçiliğin Nekbe’nin yıl dönümünde taşınmasının, “ABD’nin İsrail’den yana tavır aldığını ve bölgede 70 yıldır yaşanan çatışmanın tarihinin ve yapısının iyi bir şekilde okunmadığını” gösterdiğini kaydeden Ebu Gayt, ABD’nin bu eğilim neticesinde, barış sürecine hamilik etmesi konusundaki yetkinliğini kaybettiğine işaret etti.