Arap bakanlar hadlerini aştı
Mısır'ın çağrısı üzerine Arap Birliği dışişleri bakanları dün Mısır’ın başkenti Kahire’de olağanüstü toplandı. Arap Birliği’nin Mısırlı Genel Sekreteri Ahmed Ebul Geit, Türkiye’nin harekâtını ‘bir Arap ülkesine yönelik istila ve egemenliğine yönelik saldırganlık’ olarak niteledi. Arap Birliği’nin bildirisinde Türkiye’ye yönelik ekonomik, yatırım ve turizm konuların önlemler getirilebileceği ifade edildi.
Suudi Arabistan’ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeir, Kraliyetin Türkiye’nin operasyonunu kınadığını ve harekâtın bir an önce durmasını istediklerini söyleyerek tüm yabancı güçlerin Suriye’den çekilmesi gerektiğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş da uluslararası toplumu Türkiye’nin operasyonunu durdurmak için harekete geçmeye çağırdı. Lübnan Dışişleri Bakanı Cebran Basil ise üyeliği askıda olan Suriye’nin Arap Birliği’ne geri dönmesi çağrısında bulundu.
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