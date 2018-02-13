Aranan Müslim Brüksel’de

TERÖRLE mücadele alanındaki yaklaşım farklılıkları nedeniyle Türkiye’nin en fazla sorun yaşadığı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden biri olan Belçika ile yeni bir kriz kapıda.

İçişleri Bakanlığı’nın terör suçlamasıyla arananların yer aldığı kırmızı listeye dahil ettiği terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin eski eşbaşkanı Salih Müslim, Brüksel’de. PKK’nın Avrupa yapılanmasının önde gelen isimleriyle yakın temasta olan Müslim’in, yarın Brüksel Basın Kulübü’nde, Afrin’de yürütülen harekâta ilişkin basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor. Toplantı Brüksel Kürt Enstitüsü’nün himayesinde yapılacak. Müslim, son dönemde PYD’nin de taraflarından olduğu Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) çatısı altında faaliyet gösteriyor.