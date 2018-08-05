Aralarına ‘LeBron’ girdi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
05.08.2018 - 23:22, Son Güncelleme:

Aralarına ‘LeBron’ girdi

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Aralarına ‘LeBron’ girdi

Bir küsüp bir barışan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania, bu kez de NBA yıldızı Lebron James nedeniyle Twitter üzerinden ‘kapıştılar’.

ABD Başkanı Donald Trump ile kendisini ‘ülkeyi bölmekle’ suçlayan NBA’in en pahalı yıldızı Lebron James arasındaki tartışma ülkeyi olduğu gibi, Beyaz Saray’ın en tepedeki çiftini de ikiye böldü. NBA yıldızı James’e önce Başkan Trump, Twitter üzerinden üstü kapalı da olsa ‘aptal’ diyerek yanıt verdi. Bir gün sonra First Lady Melania Trump, Başkan kocasının bu çıkışına rağmen Lebron James’e şu mesajla sahip çıktı:  “James’in gelecek nesiller için iyi şeyler yaptığı görülüyor. First Lady, her zaman olduğu gibi şimdi de çocukların karşılaştığı sorunları çözmek isteyen herkesle diyaloğa girmeye hazır.”

‘LEBRON BAŞKAN OLACAK’
ABD basınını meşgul eden tartışmada Lebron James’e destek de çığ gibi. NBA yıldızlarından Nick Young, Başkan Trump’ı eleştirirken, “Lebron bir gün ABD Başkanı olacak” ifadesini kullandı. Trump’ın ‘en sevdiği’ oyuncu, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük basketbol efsanesi Michael Jordan da, “LeBron’ı destekliyorum. İçinde bulunduğu topluluk için muhteşem bir iş yapıyor” açıklamasında bulundu.

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