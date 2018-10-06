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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
06.10.2018 - 09:17, Son Güncelleme:

Arakanlı çocuklar eğitimden mahrum

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Arakanlı çocuklar eğitimden mahrum

UNICEF'in Cox's Bazar Sözcüsü Alastair Lawson Tancred, "Bir neslin kaybolmasından endişe ediyoruz. Burada özellikle gençlerin eğitim alabilme imkanları oldukça kısıtlı." açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Cox's Bazar Sözcüsü Alastair Lawson Tancred, Bangladeş'teki kamplarda bulunan Arakanlı çocuk ve gençlerin en çok eğitime ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bir neslin kaybolmasından endişe ediyoruz. Burada özellikle gençlerin eğitim alabilme imkanları oldukça kısıtlı." dedi.

Tancred, Myanmar ordusunun zulmünden kaçan Arakanlı Müslümanlar'ın kaldığı kampların bulunduğu Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde bir grup uluslararası gazetecinin kamplardaki çocuk ve gençlerin durumuna ilişkin sorularını yanıtladı.

Cox's Bazar'daki kamplarda 1 milyon Arakanlı'nın bulunduğunu aktaran Tancred, "Kamplardaki Arakanlılar'ın yarısından fazlasını 16-17 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Tancred, bu çocukların çoğunlunun 12 yaşın altında olduğuna dikkati çekerek, "Bir neslin kaybolmasından endişe ediyoruz. Çünkü burada özellikle gençlerin eğitim alabilme imkanları oldukça kısıtlı." diye konuştu.

Bangladeş yönetiminin Arakanlılar'ın bölgede geçici kaldıklarını belirterek kamplarda eğitim imkanlarını kısıtlı tuttuğunu anlatan Tancred, "UNICEF buna rağmen, kamplarda kurulan eğitim merkezlerinde 9-14 yaş aralığındaki çocuklara eğitim vermeyi hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim alıp iş sahibi olma imkanına erişemeyen gençlerin ileride suça karışma ihtimallerinin daha yüksek olduğunun altını çizen Tancred, "Bu çok üzücü, çünkü bu çocuklar kampın geleceği." dedi.

Arakanlılar'ın çok girişimci olduğunu vurgulayan Tranced, bir yıldır Cox Bazar’da bulunanların kendi toplulukları içinde küçük de olsa tarım yaparak ve minik dükkanlar açarak iş yaptıklarını söyledi.

Tancred, Arakanlılar'ın geri dönüşlerine yönelik bir soruya ilişkin, Myanmar yönetiminin mevcut tutumu nedeniyle bu ihtimalin çok düşük olduğunu belirterek, "Önümüzdeki 18 ayda Arakanlılar'ın geri dönme ihtimalleri neredeyse sıfır." açıklamasında bulundu.

Kampın etrafında Bangladeş ordusunun sıkı tedbirler aldığını söyleyen Tancred, kendilerinin saat 18.00'den sonra kampı terk etmeleri gerektiğini ancak ordunun 7/24 güvenliği sağladığını söyledi.

ARAKANLI MÜSLÜMANLAR'A ETNİK TEMİZLİK

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlılar'ın topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlar'a yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan eyaletine girişini büyük ölçüde kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanlar'ın dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlar'ın gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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