Arafat'ta yağmur ve fırtına korkuttu... Kabe'nin örtüsü uçtu
Hac farizasını yerine getirmek için Mekke'de bulunan 2 milyona yakın hacı adayı, hacı olabilmek için, bugün sabah saatlerinden itibaren Mina ve Arafat’a çıkmaya başladı. Akşam saatlerinde Arafat’a gelen hacı kafileleri fırtına ve yağmur karşılaştı.
Arafat'a çıkarken önce kum fırtınası başladı, gökyüzü karardı, trafik felç oldu.
Fırtına ve yağmur hacıları korkutup, akıllara 2015 yılında Kabe’de yaşanan vinç kazasını getirdi. Fırtına yaklaşık yarım saat sürdü. Hacı adayları kafileler halinde Arife günü sabahına kadar Arafat’a çıkmaya devam edecek.
Yarın öğleden sonra Arafat’ta vakfe duracak olan hacı adayları, akşam saatlerinde gün battıktan sonra Arafattan ayrılıp, Müzdelife ve Mina’ya akın edecek.
KABE’NİN ÖRTÜSÜ UÇTU
Mekke ve Arafat’taki fırtına sırasında Kabe’nin her yıl değiştirilen örtüsü de uçtu. Kabe’deki görevliler fırtınanın dinmesinin ardından Kabe’nin örtüsünü yerine koydu.
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