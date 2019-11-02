Araçta cebe 1500 TL ceza
İngiltere’de araç kullanırken cep telefonuna ‘dokunmanın’ cezası 200 sterlin (1500 TL) ve 6 ceza puanından başlayacak.
Eski sistemde trafik polisinin sürücülerin cep telefonuyla ilgilendiğini kanıtlaması çok zordu ancak yeni HD trafik kameralarıyla bunun mümkün ve çok daha kolay hale geleceği belirtiliyor. Kraliyet Derneği’nin kaza önleme biriminden uzmanlar, sürüş sırasında cep telefonunu kullanan sürücülerin kaza yapma riskinin dört kat daha fazla olduğunu belirtiyor.
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