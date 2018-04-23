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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK - DHA
23.04.2018 - 21:18, Son Güncelleme:

Araçlı terör bu kez Kanada’da

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Araçlı terör bu kez Kanada’da

Kanada’nın Toronto şehrinde bir sürücü, dün yerel saatle 13.30 sıralarında kentin merkezindeki işlek bir caddede kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldı.

Kapalı kasa kiralık beyaz bir minibüsle yaklaşık 2 kilometre boyunca yayalara çarpan şoför, kaçmaya çalışsa da başaramadı.

Şüpheli birkaç sokak ileride güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Polis, olayda en az dokuz kişinin öldüğünü, çoğu ağır 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Araçlı terör bu kez Kanada’da

Olay sonrası alarma geçen Toronto polisi, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Minibüste uzun süre bomba araması yapıldı.

KASTEN EZDİ
Görgü tanıkları, minibüsün Finch Bulvarı yakınlarındaki Yonge Caddesi’nde kaldırıma çıktığını ve insanları kasten ezdiğini söyledi. Ali Shaker adlı bir tanık, kurbanların çoğunun yaşlı olduğunu ve havaya fırlayan bir bebek arabası gördüğünü anlattı.

Araçlı terör bu kez Kanada’da
Şüphelinin gözaltına alınış anı böyle görüntülendi.

Toronto Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Meaghan Grey, olayın neden gerçekleştiği konusunda bilgi vermek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Araçlı terör bu kez Kanada’da

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, durumu çok yakından takip ettiğini belirterek, “Dualarımız dehşet verici olaydan etkilenenlerle birlikte” mesajını paylaştı.

 

Toronto’da a bir kamyonet yayaların içine daldıKanada’nın Toronto şehrinde, bir kamyonet yayaların çok sık olduğu bir kavşağa daldı. En az 10 kişinin yaralandığı belirtilen olayda kamyonetin kazadan sonra kaçtığı öğrenildi.
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