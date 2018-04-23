Araçlı terör bu kez Kanada’da
Kanada’nın Toronto şehrinde bir sürücü, dün yerel saatle 13.30 sıralarında kentin merkezindeki işlek bir caddede kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldı.
Kapalı kasa kiralık beyaz bir minibüsle yaklaşık 2 kilometre boyunca yayalara çarpan şoför, kaçmaya çalışsa da başaramadı.
Şüpheli birkaç sokak ileride güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Polis, olayda en az dokuz kişinin öldüğünü, çoğu ağır 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Olay sonrası alarma geçen Toronto polisi, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Minibüste uzun süre bomba araması yapıldı.
KASTEN EZDİ
Görgü tanıkları, minibüsün Finch Bulvarı yakınlarındaki Yonge Caddesi’nde kaldırıma çıktığını ve insanları kasten ezdiğini söyledi. Ali Shaker adlı bir tanık, kurbanların çoğunun yaşlı olduğunu ve havaya fırlayan bir bebek arabası gördüğünü anlattı.
Şüphelinin gözaltına alınış anı böyle görüntülendi.
Toronto Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Meaghan Grey, olayın neden gerçekleştiği konusunda bilgi vermek için henüz çok erken olduğunu söyledi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, durumu çok yakından takip ettiğini belirterek, “Dualarımız dehşet verici olaydan etkilenenlerle birlikte” mesajını paylaştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle