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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.01.2019 - 16:18, Son Güncelleme:

Aracını kasıtlı olarak yabancıların üzerine sürdü

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Aracını kasıtlı olarak yabancıların üzerine sürdü

Almanya'nın Bottrop ve Essen kentlerinde yılbaşı gecesi aracını kasten yabancıların üzerine süren Alman tutuklandı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Bottrop ve Essen kentlerinde yılbaşı gecesi aracını kasten yabancıların üzerine süren Alman vatandaşı Andreas N. tutuklandı.

Essen Savcılığı ve Münster polisi tarafından yapılan ortak açıklamada, 50 yaşındaki Alman'ın çıkarıldığı mahkemece adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandığı bildirildi.

Zanlının Bottrop ve Essen kentlerinde aracını 4 farklı yerde insanların üzerine sürdüğü ifade edilen açıklamada, saldırılarda 1'i ağır 8 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada yaralananların 5'inin Suriyeli, 2'sinin Afgan, birinin de Türk olduğu kaydedildi.

Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, WDR5 radyosuna yaptığı açıklamada, saldırganın şu ana kadar aşırı sağcı çevrelerle bağlantısı olduğuna ilişkin herhangi bir bulguya rastlanamadığını belirterek, şahsın kişisel kaygı ve hoşnutsuzluktan yabancılara yönelik nefret suçu işlemiş olabileceğini söyledi.

Reul, olayla ilgili polis ve savcılık soruşturmasının sürdürdüğüne dikkati çekti.

"YABANCI DÜŞMANLIĞININ ALMANYA'DA YERİ YOK"

Hükümet Sözcü Yardımcısı Martina Fietz, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, hangi taraftan gelirse gelsin ülkede aşırılığın, yabancı düşmanlığının ve hoşgörüsüzlüğün yeri olmadığını vurgulayarak, Alman hükümetin aşırılıkla, yabancı düşmanlığıyla ve hoşgörüsüzlükle hukuk devletinin araçlarıyla ödün vermeden mücadele edeceğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sören Schmidt de olayı terör saldırısı olarak görüp görmediğine ilişkin soruya, "Hayır, arka planı aydınlatılması gereken, münferit bir suçtur. Bunu araştırmak, ilgili soruşturma makamlarının görevidir. Onlar bunu yapacak. Ardından olaya ilişkin kesin bir değerlendirme yapabiliriz." dedi.

 

 

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