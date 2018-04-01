Araç çarptı! 100 yıllık bina çöktü
Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Indore kentinde bir otomobilin harap halde olan yaklaşık 100 yıllık bir binaya çarpması, binanın çökmesine yol açtı. Faciada 10 kişi öldü.
Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, polis başmüfettişi yardımcısı Harinarayanchari Mishra, otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve otel olarak kullanılan yaklaşık 100 yıllık binayı ayakta tutan sütunlardan birine çarptığını söyledi.
Polis yetkilisi "Darbe o kadar şiddetliydi ki tüm bina çöktü" dedi.
Polis yetkilisi, kurtarma görevlilerinin 12 kişiyi enkazdan çıkardığını ancak 10 kişinin öldüğünü söyledi. 2 kişinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
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