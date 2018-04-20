Arabistan’da ilk perde
Suudi Arabistan’da 35 yıl sonra sinema yasağı kalktı. Başkent Riyad’daki ‘ilk test gösterimine’ kadınlı-erkekli Suudiler akın etti.
SİNEMA salonunda film izlemek, dünya için küçük ancak Suudi Arabistan için büyük bir adım...
Ancak bu adım, başkent Riyad’daki eski bir konser salonundan dönüştürülen Kral Abdullah Finans Merkezi’nde önceki gün atıldı.
Kadın ve erkek birlikte kırmızı halıda yürüyerek Suudi Arabistan’ın ilk sinema salonuna giren seçkin davetliler, patlamış mısır ve içecekleriyle hayli eğlendiler.
Suudi Kamu Yatırım Fonu’na bağlı eğlence şirketi ile dünyanın en büyük şirketlerinden American Multi-Cinema’nın ilk sinema salonunda, davetliler 2018 yapımı Black Panther (Kara Kaplan) filmini izlediler.
Kadın ve erkeklerin bir arada katıldığı açılış töreniyle Suudi Arabistan’a ‘Merhaba’ diyen film gösterimi, Suudi Veliaht Prens Muhammed’in yeni kültürel adımı olarak yorumlanıyor.
Ülkede 5 yıl içinde, 15 şehre toplamda 40 sinema salonu açılması planlanıyor.
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