Apple mağazasında tablet patladı: 3 yaralı
ABD firması Apple'ın Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki mağazasında bir tabletin patlaması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
Hollanda basınında çıkan haberlere göre, iPad patlaması sonucu 3 çalışan nefes darlığı yaşadı ve mağaza bir süreliğine tahliye edildi.
Haberlerde, patlamanın muhtemelen iPad bataryasındaki sızıntıdan kaynaklandığı ve yaralanan 3 kişinin sağlık ekiplerince kontrol edildiği belirtildi.
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