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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BRÜKSEL / AA
06.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AP’nin yeni raportörü: Güveni tekrar inşa etmeliyiz

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AP’nin yeni raportörü: Güveni tekrar inşa etmeliyiz

Avrupa Parlamentosu’nun yeni Türkiye Raportörü Amor, AB-Türkiye ilişkilerinde güven zedelemesi olduğuna işaret ederek “Tekrar güveni inşa etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

AVRUPA Parlamentosu’nun (AP) yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye’nin, Avrupa Birliği (AB) için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, “Taraflar arasında ciddi anlamda bir güven zedelenmesi oldu. Tekrar güveni inşa etmemiz gerekiyor. Yeni bir döneme başlamak için mevcut durumu gözden geçirmeliyiz” dedi.

KATİ PİRİ’NİN HALEFİ

Selefi Kati Piri’nin zor bir dönemde görev yaptığını, kendisinin ilişkileri daha iyi bir noktaya getirmek istediğini vurgulayan Amor, “Görevimi objektif ve kapsayıcı şekilde gerçekleştirmek istiyorum. Türkiye-AB arasındaki çok taraflı ilişkilerde tüm kesimlerle görüşmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Türkiye-AB ilişkilerinin nasıl iyileştirilebileceğine ilişkin soru üzerine Amor, tarafların birbirini karşılıklı olarak ‘çok genel kriterlerle’ eleştirmekten kaçınması gerektiğini dile getirdi. Amor, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının AB tarafından tam olarak anlaşıp anlaşılmadığına ilişkin ise, “Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu kabul ediyoruz ancak bu, Suriye’de tek taraflı hareket etmesini onaylamamız anlamına gelmiyor” dedi. Türkiye’nin Barış Pınarı için Birleşmiş Milletlerin (BM) 51’inci maddesini gündeme getirdiğini belirten Amor, “Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için attığı adımlar, uluslararası hukukla bağdaşmıyor” iddiasında bulundu.

PKK SORUSUNA YANITI

Amor, terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye’ye attığı roketlerin saldırı sayılıp sayılmadığının sorulması üzerine, şu ifadeleri kullandı: “Ben, Türk sahillerinde hayatını kaybeden Alan Kurdi bebeği hatırlıyorum, aynı zamanda Akçakale’de hayatını kaybeden Muhammed bebeği de hatırlıyorum. Sivilleri hedef alan her türlü saldırıyı eleştiriyorum. Tek bir tarafı savunmuyorum, aynı şekilde Tel Abyad’daki bombalı saldırıyı da eleştiriyorum.”

AB NİYE KINAMADI

AB’nin, PKK/YPG’li teröristler tarafından bomba yüklü araçla Tel Abyad’a saldırı düzenlenmesini neden ‘tek bir sesle’ kınamadığı yönündeki soruya Amor, AB’nin bu saldırıyı kimin düzenlediğini tespit edecek merci olmadığını, bu nedenle bir açıklama yapmadığını düşündüğünü söyledi. Amor, Türkiye’nin “terörist” kavramını çok geniş bir yelpazede kullandığını ve bunun “gerçek teröristin” kim olduğunu tespit etmeyi zorlaştırdığını ileri sürerek, “Böylelikle Avrupa’nın, sizin meşru güvenlik kaygılarınız olduğunu anlaması zorlaşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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