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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
19.04.2018 - 17:16, Son Güncelleme:

AP’den Yunan askerler kararı: Serbest bırakın

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AP’den Yunan askerler kararı: Serbest bırakın

Avrupa Parlamentosu, Mart ayında sınırı geçerek Türkiye'ye giriş yapan iki Yunan askerin bir an önce serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrıda bulundu.

SINIRI geçtikleri için tutuklanan ve yargı süreçleri devem eden iki Yunan asker konusu Yunanistan’ın yoğun çabasının da etkisiyle Avrupa Birliği’nin gündeminden düşmüyor. Bu konuda en üst düzeyde yapılan açıklamaların ardından şimdi de Avrupa Parlamentosu (AP) bir kararı kabul etti. Türkiye’ye yargı sürecini hızlandırma ve askerleri serbest bırakma çağrısı içeren karar, AP’de yapılan oylamada, 7’ye karşı 607 oyla kabul edildi. 18 parlamenter ise çekimser oy kullandı.

Kararda, Yunanistan’ın başından bu yana işlediği tez benimsenerek askerlerin sınırı yanlışlıkla geçtiği belirtildi. Daha önce benzer olayların, olay yerinde karşılıklı olarak ve kolay biçimde çözümlendiğinin hatırlatıldığı AP kararında, “Türk yetkililere tutuklu bulanan iki Yunan asker hakkındaki yasal sürecin hızlı şekilde sonuçlandırılması ve askerlerin Yunanistan'a dönmelerinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz” denildi.

Yunan askerler konusu geçen ay AB liderlerinin gündemine kadar çıkmış, AB ile Türkiye arasında 26 Mart’ta Bulgaristan’ın Varna şehrinde yaptığı toplantının da ana gündem maddelerinden biri haline gelmişti. Yunanistan’ın olayı sıcak tutma girişimleri ve Atina’nın beklentilerini karşılayacak bir gelişme olmamasının da etkisiyle konu salı günü açıklanan AB Komisyonu’nun Türkiye Raporu’nda da yer aldı. Son üst düzey çıkış ise AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in çarşamba günü AP’de yaptığı konuşmada geldi. Juncker, “Olan biten gülünç. Sınırı yanlışlıkla geçtikleri için tutuklanan iki Yunan askerin Türkiye’nin güvenliğine tehdit oluşturduğunun düşünülmesi saçmalık” ifadelerini kullandı.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (19.04.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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