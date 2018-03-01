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    AP’den Polonya’ya yaptırıma destek

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    01.03.2018 - 17:46 | Son Güncelleme:

    GENELDE aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa Birliği’ne (AB) aday ülkeler için yaptırım önerilerinde bulunan Avrupa Parlamentosu (AP), bu kez Birlik üyesi Polonya için yaptırıma yeşil ışık yaktı.

    AB Komisyonu’nun, bu ülke için başlattığı, aralarında oy haklarının askıya alınmasının da bulunduğu yaptırım sürecinin işletilmesine AP’den tam destek geldi. AP’de yapılan oylamada, yaptırım kararı 147’ye karşı 422 oyla alındı.

    AP’den Polonya’ya yaptırıma destek

    Polonya’da 2015’ten bu yana yaşanan gelişmeler ve devreye sokulan yasalar AB Komisyonu tarafından ‘hukukun üstünlüğünü zedeleyici’ olarak değerlendiriliyor. Polonya hükümetinin Brüksel’in beklentilerini karşılayacak adımlar atmaması durumunda Varşova ile iki yıldır diyalog kurmaya çalışan AB’nin elinde yaptırım kozunu kullanma dışında herhangi bir opsiyon bulunmuyor.

    KRİTİK GÖRÜŞME
    Polonya’nın 20 Mart’a kadar, yaptırımlardan kurtulmayı sağlayabilecek adımları atma imkanı var. Ancak şu ana kadar bu yönde bir sinyal gelmedi. Bu bağlamda AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki arasında yapılacak görüşme kritik öneme sahip olacak.

    MACARİSTAN FAKTÖRÜ
    AP’nin oyu, son sözü söyleyecek olan üye ülkeler açısından bir işaret niteliğinde. AP’nin kararı bağlayıcı olmasa da yaptırımdan yana net tavır koyulması kararın AB ülkeleri tarafından görmezden gelinmesi opsiyonunu ortadan kaldırdı.

    Polonya’nın oy haklarının elinden alınabilmesi için tüm üye ülkelerin onayı gerekiyor. Mevcut durumda AB’nin bu kararı almasının önünde ciddi engeller var. Bunlardan en ciddisi de Macaristan. Bu ülke Polonya’nın yanında duracağını ve oy haklarının elinden alınması sonucunu doğuracak bir girişimi veto edeceğini resmen açıklamıştı.

    Etiketler: Avrupa Birliği , Avrupa Komisyonu , Polonya
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