AP’den kayyım eleştirisi
Avrupa Parlamentosu’nda (AP) düzenlenen Türkiye oturumunda HDP’li bazı belediye başkanlarının görevden alınması ve kayyım uygulaması gündemdeydi.
Oturum sonrası yapılan oylamada demokratik yollarla seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmasının kınandığı ve kayyım uygulamasının eleştirildiği karar 117’ye karşı 517 oyla kabul edildi. 13 parlamenter ise çekimser kalmayı tercih etti. Söz alanlar dışında AP üyelerinin oturuma neredeyse hiç ilgi göstermemesi ve Genel Kurul salonunun tamamına yakınının boş olması dikkat çekerken kabul edilen kararda, kayyım uygulamasının Türkiye’nin demokratik yapısına daha da zarar verdiği vurgulandı.
GÖREVE İADE ÇAĞRISI
AP kararında, belediye başkanları ve diğer seçilmiş yetkililer için göreve iade çağrısı yapıldı. Belgede, Türkiye ile ortak değerler, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü, seçim sonuçlarına saygıyı da içeren özgür ve adil seçimler, temel özgürlükler ve evrensel bir hak olan adil yargılanma temeline dayanan iyi ilişkilere verilen önemin altı çizildi. ‘Temel haklar ve hukukun üstünlüğü alanlarında sürmekte olan kötüye gidişten duyulan derin endişe’ vurgusunun yer aldığı metinde, Türkiye’ye, terörle mücadele mevzuatını uluslararası insan hakları standartlarıyla uyumlu hale getirmesi ısrarla tavsiye edildi. AB Komisyonu da kayyım atamalarının Türkiye’de yerel demokrasiye zarar verdiği değerlendirmesinde bulundu.
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