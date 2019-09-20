AP’den kayyım eleştirisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAP’den kayyım eleştirisi
GeriDünya AP’den kayyım eleştirisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
20.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AP’den kayyım eleştirisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AP’den kayyım eleştirisi

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) düzenlenen Türkiye oturumunda HDP’li bazı belediye başkanlarının görevden alınması ve kayyım uygulaması gündemdeydi.

Oturum sonrası yapılan oylamada demokratik yollarla seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmasının kınandığı ve kayyım uygulamasının eleştirildiği karar 117’ye karşı 517 oyla kabul edildi. 13 parlamenter ise çekimser kalmayı tercih etti. Söz alanlar dışında AP üyelerinin oturuma neredeyse hiç ilgi göstermemesi ve Genel Kurul salonunun tamamına yakınının boş olması dikkat çekerken kabul edilen kararda, kayyım uygulamasının Türkiye’nin demokratik yapısına daha da zarar verdiği vurgulandı.

GÖREVE İADE ÇAĞRISI

AP kararında, belediye başkanları ve diğer seçilmiş yetkililer için göreve iade çağrısı yapıldı. Belgede, Türkiye ile ortak değerler, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü, seçim sonuçlarına saygıyı da içeren özgür ve adil seçimler, temel özgürlükler ve evrensel bir hak olan adil yargılanma temeline dayanan iyi ilişkilere verilen önemin altı çizildi. ‘Temel haklar ve hukukun üstünlüğü alanlarında sürmekte olan kötüye gidişten duyulan derin endişe’ vurgusunun yer aldığı metinde, Türkiye’ye, terörle mücadele mevzuatını uluslararası insan hakları standartlarıyla uyumlu hale getirmesi ısrarla tavsiye edildi. AB Komisyonu da kayyım atamalarının Türkiye’de yerel demokrasiye zarar verdiği değerlendirmesinde bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Gantz’dan Netanyahu'nun koalisyon çağrısına şartlı destek net
Japonya'nın en zengin insanı Yanai: Brexit, İngiltere'yi Avrupa'nın hasta adamı yapar
ABD'nin savaş açıklamasına İran'dan flaş sözler
İsrail'de sürpriz gelişme! Netanyahu rakibine çağrı yaptı