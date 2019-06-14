AP’de yeni ırkçı grup
Geçen ay yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde tsunami etkisi yaratamasalar da kilit kazanımlar elde eden aşırı sağcı ve popülist partiler yeni bir grup kurdu.
“Kimlik ve Demokrasi” (ID) adı verilen yeni grup çatısı altında Fransa, İtalya ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerden 73 parlamenter yer alıyor. Bazı konularda politikaları tam örtüşmeyen gruba üye partiler ana hedeflerini AB’nin elindeki güçlerin üye ülkelere aktarılması, göçün engellenmesi ve İslam’ın Avrupa’da yayılmasının önlenmesi olarak belirledi. Fransız aşırı sağcı Ulusal Toplanma’nın (RN) lideri Marine Le Pen, Avrupa siyaset tablosunu değiştirdiklerini belirterek, 73 sandalyeyle 751 üyeli AP’de beşinci parti konumunda olduklarını söyledi. Mevcut dönemde 36 koltuğa sahip olan Uluslar Avrupası ve Özgürlük (ENF) adlı grubun yerini alan ID’de, RN’in yanı sıra İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin partisi Lig ve Almanya İçin Alternatif (AfD) gibi partiler de yer alıyor. Önümüzdeki dönemde üye sayısını artırma potansiyeline sahip ID, aşırı sağcıların şu ana kadar AP’de oluşturduğu en büyük grup olma özelliğine sahip.
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