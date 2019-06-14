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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
14.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AP’de yeni ırkçı grup

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AP’de yeni ırkçı grup

Geçen ay yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde tsunami etkisi yaratamasalar da kilit kazanımlar elde eden aşırı sağcı ve popülist partiler yeni bir grup kurdu.

“Kimlik ve Demokrasi” (ID) adı verilen yeni grup çatısı altında Fransa, İtalya ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerden 73 parlamenter yer alıyor. Bazı konularda politikaları tam örtüşmeyen gruba üye partiler ana hedeflerini AB’nin elindeki güçlerin üye ülkelere aktarılması, göçün engellenmesi ve İslam’ın Avrupa’da yayılmasının önlenmesi olarak belirledi. Fransız aşırı sağcı Ulusal Toplanma’nın (RN) lideri Marine Le Pen, Avrupa siyaset tablosunu değiştirdiklerini belirterek, 73 sandalyeyle 751 üyeli AP’de beşinci parti konumunda olduklarını söyledi. Mevcut dönemde 36 koltuğa sahip olan Uluslar Avrupası ve Özgürlük (ENF) adlı grubun yerini alan ID’de, RN’in yanı sıra İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin partisi Lig ve Almanya İçin Alternatif (AfD) gibi partiler de yer alıyor. Önümüzdeki dönemde üye sayısını artırma potansiyeline sahip ID, aşırı sağcıların şu ana kadar AP’de oluşturduğu en büyük grup olma özelliğine sahip.

 

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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