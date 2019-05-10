Apandisitte parkinson riski
ABD’de yapılan yeni bir araştırma, apandisitini aldıran kişilerin Parkinson hastalığına yakalanma riskinin 3 kat fazla olabileceğine işaret ediyor.
ABD’nin Ohio eyaletindeki Case Western Reserve Üniversitesi ve Cleveland Üniversite Hastanesi’nin 62 milyon hastanın verilerini analiz ederek yaptığı araştırmaya göre, apandisit ameliyatı olan kişilerin Parkinsona yakalanma riski 3 kat artış gösterebilir.
ORAN ÇOK DAHA YÜKSEK
Bağırsaklar ve sinir sistemi arasındaki bağlantıya odaklanan araştırma, apandisit ameliyatı geçiren 488 bin 190 hastadan 4 bin 470’inin, 61.7 milyon apandisit ameliyatı geçirmeyen hastanın ise 177 bin 230’unun Parkinsona yakalandığını ortaya koydu.
İLERLEMEYİ HIZLANDIRIYOR
Araştırmanın diğer önemli noktalarından biri ise Parkinson hastalığı ile bağlantılı alfa-sinüklein isimli proteinin, apandisitin de dahil olduğu sindirim sisteminden beyine kadar yolculuk edebildiği. Alfa-sinükleinin nöronlar arasında yer değiştirmesi, Parkinsonun ilerlemesini hızlandırıyor. Apandisit bugüne kadar ‘işlevsiz’ olarak nitelense de uzmanlar bu organın görevinin beyin hastalıklarıyla savaşmak olabileceğine dikkat çekiyor.
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