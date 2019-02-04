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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
04.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AP Türkiye raporuna 319 değişiklik önergesi

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AP Türkiye raporuna 319 değişiklik önergesi

Ankara’nın sert şekilde eleştirdiği, Hollandalı parlamenter Kati Piri tarafından kaleme alınan Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye raporu bugün Dışişleri Komisyonu’nda ele alınacak.

Türkiye ile müzakerelerin resmen askıya alınması önerisi içeren, olumsuzluk düzeyi zaten çok yüksek olan taslak belgeye, tamamına yakını metni daha da sertleştirme amaçlı 319 değişiklik önergesi verildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ LİSTESİ

Değişiklik önergeleri arasında özellikle terör örgütü PKK’nın Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinden çıkarılması çağrısı içereni dikkat çekiyor. Terör örgütü ile yakın ilişkisi bilinen aşırı sol grubun üyeleri tarafından verilen değişiklik önergesinde PKK’nın listede yer almayı sürdürmesinin ‘barış, diyalog ve müzakereyi engellediği, insan hakları ihlallerini kolaylaştırdığı’ vurgulanarak AB Konseyi’nden listeyi revize ederek PKK’yı çıkartması çağrısı yapılıyor. Raporun şu anki halinde yer alan ve PKK’nın şiddete dönmesinin kınandığı paragrafın iptali için de önerge verildi. Önergelerin kabul edilecek düzeyde destek bulma ihtimali düşük gözüküyor. Bu önergelerin bir şekilde kabul edilmesi halinde ise Türkiye ile AP arasında yeni bir kriz yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.Belgeye verilen değişiklik önergeleri arasında 1915 olaylarının Türkiye tarafından ‘soykırım’ olarak tanınması, tutukluluğu süren Selahattin Demirtaş ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanması, Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması, Akkuyu nükleer santral projesinin durdurulması çağrısı içerenler de bulunuyor. Şu anki metinde yer alan gümrük birliğinin güncelleştirilmesi ve vize serbestisi ile ilgili paragrafların atılması için de önerge verildi. FETÖ bağlantılı önergelerin sayısı da dikkat çekiyor.

11-14 MART’TA NİHAİ HALİ BELİRLENECEK

Metni Türkiye lehine iyileştirmeye yönelik önergeler ise çok az. Bunlar arasında AB Konseyi ve AB Komisyonu’na müzakerelerin resmen askıya alınmasına ilişkin çağrıyı dikkate almamaları ancak insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanında iyileşme olana kadar müzakerelerin donuk şekilde tutulması önerisi içereni öne çıkıyor. Rapora nihai halinin 11-14 Mart’taki AP Genel Kurulu’nda yapılacak oturum ve oylamada verilmesi öngörülüyor.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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