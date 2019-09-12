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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
12.09.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

"AP, tedbir maddesi bulunmayan Brexit anlaşmasını reddedecek"

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"AP, tedbir maddesi bulunmayan Brexit anlaşmasını reddedecek"

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Brexit anlaşmasındaki İrlanda-Kuzey İrlanda sınırıyla ilgili tedbir maddesinin olmadığı olası bir öneriyi reddedeceklerini bildirdi.

Sassoli, Brüksel'de AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Gelecek hafta AP'de oylanacak Brexit'e ilişkin karar tasarısına değinen Sassoli, "Tasarı, İngiltere'nin Birlik'ten anlaşmasız ayrılması halinde tüm sorumluluğun İngiltere'ye ait olacağını, İngiltere'nin mali yükümlülüklerine bağlı olması gerektiğini ve ayrılık sonrası vatandaşların haklarının korumasını öngörüyor." diye konuştu.

Sassoli, 31 Ekim'de gerçekleşecek Brexit tarihinin ertelenmesi önerisine açık olduklarını ancak bunun anlaşmasız Brexit'in önlenmesi, İngiltere'de genel seçimlere gidilmesi gibi bir gerekçeye dayanması gerektiğini ifade etti.

Londra yönetiminin Brexit anlaşmasında yer alan İrlanda-Kuzey İrlanda sınırı hakkındaki tedbir maddesinin kaldırılması önerisine atıfta bulunan Sassoli, Johnson hükümetinin buna henüz uygulanabilir alternatif bir öneri sunmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Sassoli, "AP, içinde tedbir maddesi bulunmayan herhangi bir Brexit anlaşmasını reddedecek." dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamentoyu 14 Ekim'e kadar tatil etme kararını da eleştiren Sassoli, "Meclislerin sürekli olarak açık olmasından yanayım. Özellikle de İngiltere gibi büyük bir ülkenin kaderinin belirleneceği bir zamanda." diye konuştu.

Sassoli, konuya ilişkin, "Eğer bir ülkenin kaderini parlamentoda tartışamayacaksanız, nerede tartışacaksınız?" sorusunu yöneltti.

İngiltere Başbakan Johnson, parlamentoyu 9 Eylül'den 14 Ekim'e kadar tatil etme kararı almıştı.

Muhalifler, Johnson'ın Brexit sürecinde parlamenterlerin müdahalesinin önüne geçmek için bu kararı aldığını öne sürerken Boris Johnson ise hükümet programının hazırlanması için zamana ihtiyaç duyduğunu iddia etmişti.

BREXIT SÜRECİ

Başbakan Boris Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda üç kez reddedilmişti.

Johnson, May'in istifa kararı almasının ardından Muhafazakar Partinin yaklaşık 150 bin üyesinin oylarıyla başbakanlık görevine seçilmişti.

İngiliz Parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

Johnson, anlaşmasız da olsa Brexit’in gerçekleşmesini sağlamak ve parlamenterlerin olası bir müdahalesinin önüne geçmek için parlamentonun tatil edilmesini istemişti.

Ancak muhalefet ve Muhafazakar Partiden istifa eden parlamenterler, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük bir tasarıyı kabul etmiş ve Johnson'ın erken seçim önerisini reddetmişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

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