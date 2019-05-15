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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
15.05.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

AP seçimlerine hazırlanan Türk kökenli siyasetçilere tehdit

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AP seçimlerine hazırlanan Türk kökenli siyasetçilere tehdit

Hollanda'da Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlanan Türk kökenli siyasetçiler ölüm tehditleri alıyor.

Hollanda'da 23 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine hazırlanan Türk kökenli siyasetçiler ölümle tehdit ediliyor.

Hollanda'da son yıllarda artan İslamofobi ve yabancı düşmanlığı yüzünden siyasi partilerdeki Müslümanlara yönelik tehditler de artmaya başladı.

Ülkede üyelerinin çoğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi milletvekilleri ve belediye meclis üyeleri, AP seçimleri yaklaşırken ölümle tehdit ediliyor.

Denk Partisi Genel Başkanı Selçuk Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'da artan İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı sonucu göçmen ve Müslüman siyasetçilerin de hedef haline geldiğini söyledi.

"Doğruyu söyledikleri ve yanlışlara dur diyerek dik durdukları" için en çok tehdidi Denk Partisinin aldığını dile getiren Öztürk, "Bu tehditler ister istemez siyasetçilerimizi etkiliyor ama biz yolumuzdan hiçbir zaman şaşmıyoruz. Bu tehditler bizi durduramaz ve durduramayacak. Siyasetçiyi tehdit eden bütün halkı tehdit etmiş oluyor çünkü ben seçilmiş bir vekilim ve halkın sesiyim." dedi.

Öztürk, AP seçim kampanyasında tehditlerin arttığına işaret ederek, şunları söyledi:

"'Binanızı yakarız, evinize geliriz, size zarar veririz' gibi tehditlerle bizi korkutmaya çalışıyorlar fakat tehditlerden dolayı yolumuzdan ve davamızdan vazgeçmiyoruz. Duruşumuz dik, düşüncemizi açıkça söylüyoruz ve gerektiği yerde bulunuyoruz. Her şeye rağmen bu tehditlere göğüs gererek güvenlik önlemlerimizi alıyoruz."

Polise konuya ilişkin şikayette bulunduklarını ve tehdit edenlerin bazılarının yakalandığını aktaran Öztürk, yakalananları sosyal medya hesabından paylaştığını dile getirdi.

Öztürk, meclisteki bir milletvekilinden bile tehdit aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Mecliste Geert Wilders'in partisi olan ırkçı partinin milletvekili kürsüden beni 'senin peşinden gelirim ve avlarım' anlamına gelen ifadelerle tehdit etti. Bu mecliste ağır bir tehdittir. Bu tehditler mecliste siyasetçiler tarafından yapıldıktan sonra toplumdan da bize tehditler gelmeye başladı. Mecliste tehdit edildiği için kendisinin de tehdit edebileceğini düşünüyor bazı akli dengesini yitirmiş insanlar."

AP seçimlerine hazırlanan Türk kökenli siyasetçilere tehdit

Denk Partisi Schiedam Belediye Meclis Üyesi Doğukan Ergin de seçimlerle ilgili gazeteye verdiği bir röportaj sonrası orta yaşlarda bir Hollandalı tarafından ölümle tehdit edildiğini anlattı.

Ergin, resmi makamlara suç duyurusunda bulunduğunu dile getirerek, "İster istemez güvenliğinizden kaygı duyuyorsunuz ve aileniz tedirgin oluyor ama biz nihayetinde yine de meclis kürsüsüne çıkıp vatandaşlarımızın hakkını aynı şekilde savunmaya devam ediyoruz." dedi.

AP seçimlerine hazırlanan Türk kökenli siyasetçilere tehdit

Denk Partisi Roermond Belediye Meclis Üyesi Selami Coşkun da sosyal medya üzerinden ölüm tehdidi ve camilerin yakılmasına dair mesajlar aldığını ifade ederek, "Bir siyasetçinin düşünce özgürlüğünden faydalanamaması veya bununla ilgili tehdit edilmesi oldukça kötü. Siyasetçi hiçbir zaman fikir özgürlüğünde kısıtlamaya gitmemeli ve bunu oluşturan bütün mekanizmalar ortadan kaldırılmalı." diye konuştu.

Toplumun farklı kesimlerinden tehditlerden dolayı üzüntülerini bildiren telefonlar aldıklarına da vurgu yapan Coşkun, popülizmin peşinden giden kişilerin ise tehditlere göz yumduklarını sözlerine ekledi.

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