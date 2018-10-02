AP ‘iyileşme yok’ dedi 70 milyon Euro kesti
Geçen yıl genişleme sürecinde bir ilke imza atarak Türkiye’nin aday ülke olmasından dolayı yararlandığı fonlarda kesintiye giden Avrupa Parlamentosu (AP), bu kez de iyileşme beklentisiyle ‘dondurduğu’ kaynağı iptal etti.
2017 sonunda Türkiye’nin yararlandığı fonlardan 105 milyon Euro tutarında kesinti yapılmasına yeşil ışık yakan AP, o dönemde, ‘hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları alanlarında iyileşme olması halinde serbest bırakma’ şartına bağladığı 70 milyon Euro düzeyindeki kaynağı da kesme kararı aldı. AP Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 28’e karşı 544 oyla yardımın kesilmesine karar verildi. 74 parlamenter ise çekimser kaldı. AP’nin bu kararı almasında Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2018 Türkiye Raporu’nda yer alan vurgular etkili oldu. Türkiye’nin kullanımından çıkan miktar göç bağlantılı programlara kaynak sağlamak amacıyla kullanılacak.
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