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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Hurriyet.com.tr/ Dış Haberler - Fotoğraf: AP
17.09.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

'Antonio Brown yüzüme gaz çıkardı'

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'Antonio Brown yüzüme gaz çıkardı'

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh şehrinde bölge doktoru olan Dr. Victor Prisk, Amerikan Futbolu oyuncusu Antonio Brown'a dava açtı. İddialar bununla da sınırlı değil. Genç oyuncunun evine resim yapması için işe aldığı bir kadına da cinsel istismar uyguladığı öne sürüldü.  

Dr. Victor Prisk, Brown’ın kendisine ödenmemiş ücretlerle 11 bin 500 dolar borcu olduğunu iddia ederek Pennsylvania’da bir dava açtı.

İddiası sadece bununla da kalmadı. Dr. Prisk, Brown'un muayene sırasında defalarca yüzüne gaz çıkararak güldüğünü, ayrıca o üç saat de geç geldiğini aktardı.

Dr. Prisk, Brown’ın faturalarını ödeyemediği için “düşüncesiz” şöhretinden dolayı imza atmakta dikkatli olduğunu söyledi .

TMZ, 2018'in ağustos ayında, Prisk'in, vücut yağını test ederken Brown'ın gaz çıkardığı ve güldüğünün duyulduğu videosunu da ele geçirdi.

Prisk yaptığı açıklamada, 'Ben bir doktorum ve bu adam yüzüme karşı gazını çıkarıyor' dedi.

İddialardan bir başkası da Brown'un 2017 yılında Pittsburgh'da bir kadına cinsel istismar uyguladığı yönünde...

İlk suçlama, oyuncunun Oakland Raiders'tan ayrılıp New England Patriots ile sözleşme imzalanmasından saatler sonra gerçekleşti.

Eski antrenörü, Brown'a karşı cinsel saldırı ve tecavüz suçlamasıyla dava açmıştı.

Şimdi de gelen haberlerde oyuncunun Pittsburgh'daki evindeki duvara resim çizmek için Brown tarafından işe alındığını iddia eden isimsiz bir kadının hikayesi anlatılıyor.

Habere göre, kadın diz üstü çöküp resim yaparken bir anda arkasında ayakta duran Brown'un elinde havluyla genital organını tuttuğunu gördüğünü belirtti.

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