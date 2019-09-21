Antikçağda doğum yapmak daha kolaydı
ABD’deki Boston Üniversitesi’nden araştırmacıların 2 milyon yıl önce yaşayan ve insana en yakın primat türü olan ‘Australopithecus sediba’yı analiz ederek yaptığı çalışmaya göre antikçağda yaşayan kadınlar, günümüz modern kadınına göre daha kolay doğum yapıyordu.
Araştırmada insanın evrimle birlikte iki ayağı üstünde yürümesinin pelvis kaslarını güçlendirdiği ortaya kondu. Bu durumun doğumu daha acılı hale getirdiği ve doğum süresini uzattığı belirtiliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle