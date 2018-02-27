Antik Mısır mezarında 'öbür dünya'dan mesaj bulundu

Mezarlıkta onlarca lahitin yanında "öbür dünya"dan mesaj taşıyan bir kolye bulundu. Henüz çok başında olunan kazı çalışmalarının yaklaşık 5 yıl sürmesi bekleniyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Eski Eserler Bakanı Khaled al-Enany mezarlık alanında 40 lahit, mücevher, altın bir maske ve çanak-çömlek bulunduğunu söyledi.

Alandaki mezarların milattan önce 300'lü yıllara dayandığını belirten Bakan, "Bu yeni bir keşfin başlangıcı. Yakın zamanda Mısır'a yeni bir arkeolojik çekim merkezi kazandıracağız" diye konuştu.

Arkolojik çalışmaları yürüten ekibin lideri Mustafa Veziri, geçen 3 ay içinde 8 mezarlığa ulaşıldığını ve kazı çalışmalarının 5 yıl sürmesinin beklendiğini açıkladı.

Veziri kazı çalışmaları sırasında yılbaşından hemen önce üzerinde hiyeroglifle "mutlu yıllar" yazılmış bir kolye bulduklarını da söyledi. Veziri "Bu, bize öbür dünyadan gönderilmiş bir mesaj gibiydi" dedi.

Veziri mezarların birçoğunun Antik Mısır'da bilgeliğin tanrısı Thoth'ın rahiplerine ait olduğunu belirtti. Kapak kısmına tanrı Horus'un oğullarının kafa suretlerinin işlendiği 4 adet küp de bulundu.

Veziri "Küplerde, hayatlarının kaybetmiş kişilerin mumyalanmış iç organları var. Üzerlerinde kime ait olduğunu gösteren hiyeroglifler bulunuyor" dedi.