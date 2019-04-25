Antarktika'da binlerce yavru penguenin öldüğü tespit edildi
Antarktika'da 2016'da binlerce yavru penguenin, üzerinde yaşadıkları dev buzulun kötü hava koşulları yüzünden parçalanması nedeniyle öldüğü tespit edildi.
"Science Daily" internet sitesinde yer alan habere göre, İngiliz Antarktika Araştırma Kurumundan (BAS) Dr. Peter Fretwell ve Phil Trathan, uydu görüntülerinden 2016'da Weddell Denizi'nde Brunt Buz Sahanlığı'nın ucunda yaşayan binlerce yavru imparator pengueninin buzulun parçalanması nedeniyle telef olduğunu saptadı.
Fretwell ve Trathan'ın uydu görüntüleri üzerinde yaptıkları çalışma sonucunda Halley Körfezi'nde penguen dışkılarıyla kaplı alanın bir gecede aniden suya gömüldüğü ve henüz yüzemeyen binlerce yavru penguenin boğulduğu tespit edildi.
Fretwell, buradaki penguen nüfusunu yıllardır takip ettiklerini belirterek, buzulların ılık hava ve fırtına nedeniyle parçalanması sonucu penguen nüfusunda ciddi düşüş yaşandığına işaret etti.
Bu yılın başlarında yapılan bir araştırma, Antarktika kıtasında buzul erime oranının, 16 yıllık sürede yıllık ortalama yüzde 280 arttığını ortaya koymuştu.
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