Antalya’da bir mahalle Yuliya için seferber oldu

Milyonlarca turist ağırlayan Antalya böyle olayla ilk defa karşılaşıyor. Rus kadının ilginç hikâyesi pazartesi başladı. Antalya’nın Hurma Mahallesi sakinlerinin anlattığına göre, elinde valizle durağa gelen kadın herkes gibi beklemeye başladı.

ÖNCE ESNAF FARK ETTİ

Durağın yanındaki dükkanın sahibi cam üreticisi Ahmet Bey hava kararmaya başlayınca Rus kadının hâlâ otobüs beklediğini fark etti. Yuliya’nın yanına giderek konuşmaya çalıştı. Ancak kadının ağzından tek bir laf alamadı. Bunun üzerine aynı semtte yaşayan Rus İgor Boldarev’den yardım istedi. Fakat kadın, Boldarev’le de konuşmadı.

GECEYİ DURAKTA OTURARAK GEÇİRDİ

İlk geceyi durakta oturarak geçiren kadın ertesi gün de oturmaya devam etti. İkinci günün akşamı İgor Boldarev göçmen bürosunu arayarak durumu anlattıktan sonra yardım istedi. Ancak otobüs durağına gelen ekip, ortada işlenen bir suç bulunmadığı gerekçesiyle bir şey yapmadan gitti.

Yuliya Oluşeva’nın ikinci geceyi de durakta geçirmesine göz yummayan Ahmet Bey, kadının geceyi geçirmesi için dükkanına aldı. Ertesi sabah durağa dönen kadın yine hiçbir zaman gelmeyecek otobüsü beklemeye devam etti. Üçüncü gece ise kadın dükkanda kalmayı da kabul etmedi. Bunun üzerine Ahmet Bey otomobilini durağın yanına park ederek kadının kalmasına izin verdi.

SOSYAL MEDYADAN OĞLUNA ULAŞTILAR

İgor Boldarev de, kadının pasaportunun fotokopisini bularak araştırma yaptı. Yuliya Oluşeva’nın, Rusya’nın Udmurt Özerk Cumhuriyeti Sarapula kasabasından 22 Aralık'ta Antalya’ya geldiğini öğrendi. Sosyal medya üzerinden kampanya başlatan Boldarev, kadının Rusya’daki oğlu Konstantin Oluşev’e ulaştı.

DURAĞI TERK ETMİYOR, YARDIM DA İSTEMİYOR

Antalya’da İgor Boldarev başta olmak üzere bölge sakinlerinin aralarında para toplayarak kadını Rusya’daki evine gönderme girişimi de sonuç vermedi. Psikolojik durumu bozulan kadın, yanına gelenlere durağı terk etmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Hurma sakinleri, kadının oğlu Konstantin’i annesini ikna etmek için Antalya’ya getirmeye karar verdi. Yuliya Oluşeva için Rus Konsolosluk görevlileri de devreye girmedi.

İgor Boldarev, Hürriyet’e telefonda yaptığı açıklamada beşinci günün sonunda kadının güvenini sağladığını ve sır perdesini biraz araladığını söyledi. Yuliya, aralıkta Türkiye’ye geldiğini, ancak vaat edilen işe alınmadığı gibi tanıdığı da ortadan kaybolarak kadını sokak ortasında bıraktığını söyledi. Boldarev, Rusya’nın taşra kasabasından hayatında belki ilk defa yurt dışına çıkan kadın geçirdiği şoktan psikolojisinin bozulduğunu tahmin ettiklerini kaydetti.

Antalya’nın Hurma mahallesi sakinleri, Yuliya’yı ortalıkta sahipsiz bırakmak niyetinde değil. Çevredeki kadınlar duraktaki Rus misafire sabah, öğlen, akşam yemek getiriyor. Hafta sonu kadının oğlu Antalya’ya ulaşınca annesini geri dönmeye ikna etmesi bekleniyor.

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