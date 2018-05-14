Antalya uçağında acil iniş yaptıran koku! 8 yolcuya müdahale

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAntalya uçağında acil iniş yaptıran koku! 8 yolcuya müdahale
GeriDünya Antalya uçağında acil iniş yaptıran koku! 8 yolcuya müdahale
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
14.05.2018 - 06:38, Son Güncelleme:

Antalya uçağında acil iniş yaptıran koku! 8 yolcuya müdahale

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalya uçağında acil iniş yaptıran koku! 8 yolcuya müdahale

Hollanda'dan kalkan ve Antalya'ya giden Transavia Hava Yolları'na ait yolcu uçağı 8 yolcunun bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanması üzerine acil iniş yaptı. İddiaya göre olay uçağın içinde 'garip bir kokunun' yayılması sonrası yaşandı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan Antalya'ya giden Transavia Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, 8 yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine Avusturya'nın başkenti Viyana'ya zorunlu iniş yaptı. Görgü tanıklarına göre, uçağın içinde "garip bir kokunun yayılmasının ardından" yolcular kendilerini rahatsız hissetmeye başladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Transavia Hava Yolları'na ait HV163 sayılı Boeing 737-800 tipi uçak, 185 yolcusuyla birlikte Pazar sabahı saat 06:00'da Antalya'ya gitmek üzere Amsterdam'dan havalandı.

İlk müdahale kabin personelinden

Ancak kalkıştan yaklaşık bir saat sonra uçaktaki 8 yolcu aniden fenalaştı. Koridora uzanan hastalara ilk müdahale, kabin personeli tarafından yapıldı. Bu arada pilot, Viyana Havalimanı'na acil iniş yaptı. Hastalardan ikisi, havalimanında hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer 6 hastanın tedavisi ise, ayakta gerçekleştirildi.


Transavia Hava Yolları, yolcuların rahatsızlanmasına neden olan şeyin belirlenmesi için uçağın Hollanda'ya geri dönmesine karar verdi. Yolcuların Türkiye'ye götürülmesi için Viyana'ya başka bir uçak gönderildi.

Sosyal medyadan paylaştı

Uçaktaki yolculardan Hetty Roelofsen, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Roelofsen arkasında, yanında ve ön tarafında oturan birçok kişinin aniden rahatsızlandığını belirterek, "Bir kişi, garip bir koku duyduktan sonra fenalaştı" dedi.

Soruna neyin yol açtığı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi. Hava yolu sözcüsü, Amsterdam'da inceleme ve araştırmanın ardından gerekli açıklamanın yapılacağını söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Geleceğin teknolojisi elektrikli otomobiller hakkında ne kadar bilgilisiniz?

Antalya uçağında acil iniş yaptıran koku! 8 yolcuya müdahale

Aile boyu intihar bombacısı olmuşlar

SPONSORLU

Şehrin merkezinde mutlu bir gün geçirmenin yolları