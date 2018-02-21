Antalya, 4 uçakla Berlin’e çıkarma yapacak

TÜRKİYE 7-11 Mart arasında Berlin’de 51’inci kez düzenlenecek ITB Berlin’in en iddialı ülkesi olacak. Bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde 3079 metrekarenin üzerinde stantla ITB Berlin’e katılım sağlayacak. Antalya başta olmak üzere İstanbul ve Muğla gibi kentler, bu alan içinde daha etkin ve özel bir konuma sahip olacak.

Türkiye’den otellerden tur şirketlerine, araç kiralama şirketlerinden turizm acentelerine, yerel yönetimlere, valiliklere ve turizm sektörünün sivil toplum kuruluşlarına kadar 400’e yakın katılımcı tanıtım yapacak. Turizm bölgelerinin özel tanıtımına ağırlık verilecek fuarda, Türkiye, en kalabalık katılımı sergileyecek.

PROTOKOL DE GİDECEK

En çok Alman turist ağırlayan Antalya, ITB Berlin’e sadece turizm sektörü temsilcileriyle değil protokolün en üst düzey isimleriyle katılacak. Bu amaçla geçen yıl iki özel uçağın kaldırıldığı ITB Berlin için Antalya’dan bu yıl SunExpress ve Corendon hava yolu şirketleri ikişer 189’ar kişilik toplam dört uçak kaldıracak. Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de yer aldığı kalabalık heyet, 6 Mart günü Berlin’de olacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da fuarda Antalya heyetini ve turizmcileri yalnız bırakmayacak.

Fuarda Antalya’ya ait 1000 metrekarelik alanda Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Muratpaşa Belediyesi, Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği Konyaaltı Belediyesi, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Alanya Belediyesi, Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği, Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı, EXPO 2016 Antalya Ajansı, Kemer Belediyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı, Antalya Tanıtım Bürosu, Antalya Tanıtım AŞ ve Patara Kültür Turizm Tanıtma Derneği yer alacak.





SON İKİ YILDA KAYBETTİ

Rusya ile birlikte Antalya’nın iki ana pazarından olan Almanya’dan 2015’te 3 milyon turist ağırlayan kent, 2016’da yüzde 34 düşüşle 1 milyon 975 bin, 2017’de yüzde 16’lık kayıpla 1 milyon 658 bin turist ağırladı. Türk turizm sektörü temsilcilerine göre, yüzde 60 ile 80 arasında, Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig’in açıklamasına göre de yüzde 69 oranında artış gösteren erken rezervasyon rakamlarına göre, bu yıl Türkiye’ye en az 4 milyon Alman turist bekleniyor. ITB Berlin’e hem Türkiye hem Antalya olarak büyük önem veren turizm sektörü ve kamu ise Türkiye’ye bu yıl 5, Antalya’ya 3 milyona yakın Alman turist hedefliyor.

BU YILKİ HEDEF 8 MİLYON ALMAN

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık: “Almanya’dan en çok turist 2015’te gelmişti. 2015 yılında Türkiye’ye 5.5 milyonun üzerinde, Antalya’ya 3 milyon Alman turist gelmişti. Hedefimiz bu yıl Türkiye için 5 milyon, Antalya için 3 milyon veya maksimum düzeyde bu rakamlara yaklaşabilmek. Tüm çabalarımız o doğrultuda. ITB Berlin’e hem Türkiye hem Antalya tam anlamıyla bir çıkarma yapacak. Sektörden çok yoğun bir katılım bekliyoruz.”

ÇİFT HANELİ BÜYÜME BEKLENİYOR

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği Başkanı Erkan Yağcı: “Bu yılı Avrupa’da büyüme yılı olarak görüyoruz. Geçen sene Rusya’daki geri dönüşü Avrupa’da hedefliyoruz. Şu an Alman pazarında erken rezervasyonlarda yüzde 60-80 arasında artışlar söz konusu. Bu ay sonuna kadar bu artışın devam edeceğini düşünürsek Alman pazarında çift haneli büyümeyi yakalarız. İlk hedefimiz de 2015 yılındaki 3 milyon rakamına yeniden ulaşmak.”