Annesine ters baktığı için öldürmüş

DÜN sabah saat 08.00 sıralarında Kaethe Kollwitz okulunda ders başlamadan önce iki öğrenci arasında kavga çıktı. 15 yaşındaki Alex M. adlı öğrenci, 14 yaşındaki Leon H.’yi boynuna sapladığı bıçak darbesiyle öldürüp kaçtı. Ancak kısa süre içinde yakalandı. Alex M.’nin polise verdiği ifade ise herkesi şaşırttı.

Polisin verdiği bilgiye göre 15 yaşındaki katil zanlısı Alex M., sorunlu bir öğrenci olduğu için başka bir okula gönderildi. Ancak burada da yapamayınca eski okuluna geri döndü.





ÇİFTE VATANDAŞLIĞI VAR

Aynı gün okuldaki sosyal hizmetler uzmanı da öğrencinin annesini görüşmek üzere okula davet etti. Konu Alex M.’nin saldırgan ve eğitilemez almasıydı. Alex M. okula annesiyle birlikte geldi ve sosyal hizmetler uzmanının kapısında beklerken, 14 yaşındaki öğrenci Leon H. yanlarından geçti. Zanlı öğrencinin anlattığına göre, Leon H annesine birkaç kez ters baktı. Bunun üzerine Alex M. de öğrenciye saldırdı ve boynuna bıçak sapladı. 14 yaşındaki öğrenci olay yerinde can verdi. Zanlı Alex M.’nin hem Alman hem Kazakistan vatandaşlığı var.