Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Annesine ters baktığı için öldürmüş

    Annesine ters baktığı için öldürmüş

    BERLİN
    24.01.2018 - 12:38 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağla Lünen kentindeki Kaethe Kollwitz okulunda dün sabah işlenen cinayetin nedeni, herkesi şaşırttı.

    DÜN sabah saat 08.00 sıralarında Kaethe Kollwitz okulunda ders başlamadan önce iki öğrenci arasında kavga çıktı. 15 yaşındaki Alex M. adlı öğrenci, 14 yaşındaki Leon H.’yi boynuna sapladığı bıçak darbesiyle öldürüp kaçtı. Ancak kısa süre içinde yakalandı. Alex M.’nin polise verdiği ifade ise herkesi şaşırttı. 

    Annesine ters baktığı için öldürmüş

    Polisin verdiği bilgiye göre 15 yaşındaki katil zanlısı Alex M., sorunlu bir öğrenci olduğu için başka bir okula gönderildi. Ancak burada da yapamayınca eski okuluna geri döndü.

    Annesine ters baktığı için öldürmüş

    ÇİFTE VATANDAŞLIĞI VAR
    Aynı gün okuldaki sosyal hizmetler uzmanı da öğrencinin annesini görüşmek üzere okula davet etti. Konu Alex M.’nin saldırgan ve eğitilemez almasıydı. Alex M. okula annesiyle birlikte geldi ve sosyal hizmetler uzmanının kapısında beklerken, 14 yaşındaki öğrenci Leon H. yanlarından geçti. Zanlı öğrencinin anlattığına göre, Leon H annesine birkaç kez ters baktı. Bunun üzerine Alex M. de öğrenciye saldırdı ve boynuna bıçak sapladı. 14 yaşındaki öğrenci olay yerinde can verdi. Zanlı Alex M.’nin hem Alman hem Kazakistan vatandaşlığı var.

    Annesine ters baktığı için öldürmüş

    Etiketler: cinayet , ALMANYA , Kaethe Kollwitz okulu , Alex M. , avrupadan haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri