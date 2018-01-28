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    Annegret Kramp Karrenbauer, korkunç kazayı anlattı

    BERLİN
    28.01.2018 - 14:03 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Saar Eyalet Başbakanı Annegret Kramp Karrenbauer, iki hafta önce geçirdiği ağır trafik kazasını anlattı.

    ALMANYA Saarland Eyaleti Başbakanı Annegret Kramp Karrenbauer, Başbakan Merkel’in en güvendiği isimlerin başında geliyor. Kulislerde, Merkel’in Kramp Karrenbauer’i kendi yerine hazırladığı konuşuluyor. Karrenbauer, iki hafta önce Sosyal Demokratlarla koalisyon görüşmeleri için Berlin’e gelirken, makam aracı TIR’la çarpıştı ve kazada ağır yaralandı. Bild Gazetesi’ne konuşan Kramp Karrenbauer, korkunç kazayı şöyle anlattı:

    KIRIKSIZ, ÇIKIKSIZ ATLATTIM
    “Ben kaza esnasında arka koltukta uyuyordum. Kendi çığlığıma uyandım. Çığlık atanın kendim olduğunu anlayıncaya kadar, bir süre geçti. Arabada yanık kokusu vardı. İnsan ister istemez korkuyor. Sonra bana anlattılar. Airbag’ler patlayınca, yanık gibi kokarmış. Kazada yaralananların hepsi çok şükür iyileşme yolunda. Ben şans eseri kazayı kırıksız, çıkıksız atlattım. Boynum halen biraz ağrıyor. Bu yüzden arabada ve uçakta yakalık taşıyorum, sağlam tutması için. Ama artık normal çalışıyorum.”

    FİNAL MAÇINA ÇIKMAMAK GİBİ
    Kazadan sonra Potsdam kentinde hastaneye kaldırılan ve koalisyon görüşmelerine katılamayan Kramp Karrenbauer, bunun bir Dünya Kupası’nda sakatlanıp final maçına çıkamamak gibi olduğunu söyledi: “Bu benim için çok acıydı.”
    Kramp Karrenbauer, koalisyon müzakerelerinin sonuçsuz kalması durumunda hızla erken seçime gidileceğini söyledi.

    Etiketler: Trafik kazası , avrupadan haberler
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