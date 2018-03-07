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    Anneden kızına iğrenç oyun!

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 11:21 | Son Güncelleme:

    Avustralya'da tecavüze uğrayan Peta Butler, 12 sene önce yaşanan olayın annesi tarafından planladığını açıkladı. Butler, kendisi tecavüze uğrarken, annesinin kapının önünde sigara içtiğini itiraf etti. Yıllar sonra ortaya çıkan olaydan anne tutuklanırken, sevgilisi ise aranıyor.

    Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşayan Peta Butler, 2006 yılında tecavüze uğradı. Ancak bu tecavüze ilişkin gerçekleri yargıya hiçbir zaman bildirmedi... 

    Toowoomba şehrinde annesiyle zaman geçiren Butler, akşam olduğunda anne Therese tarafından kaldıkları motel odasına gönderildi.

    Annesinin de bir süre sonra arkasından gelmesini bekleyen Butler, odaya giren 40’lı yaşlarındaki bir erkeği görünce dondu kaldı.

    Anneden kızına iğrenç oyun

    "O DÖNEM OLAYI ANLATACAK GÜCÜM YOKTU..."

    Therese Butler’ın erkek arkadaşı, o dönem 16 yaşında olan Peta’ya tecavüz etti. Anne Butler, sevgilisini kaldıkları yere çağırırken, iğrenç olay yaşandığı sırada kapının önünde sigara içti.

    Aradan yıllar geçtikten sonra olayı polise bildiren genç kadın, o dönem bu durumu anlatacak gücü olmadığını söyledi. Anne Therese Butler tutuklanırken, robot resmi çizilen tecavüz zanlısı ise aranıyor.

    Etiketler: son dakika , HABERLER , HABER
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