Anne adayına otizm uyarısı
ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, kimyasal çözeltilere maruz kalan kadınların dünyaya getirdiği bebeklerin otizmli doğma ihtimali 1.5 kat artıyor.
ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü’nün yürüttüğü araştırma, nedeni halen belirlenemeyen otizmin, temizlik yaparken kullanılan kimyasal çözeltilerle de ilişkili olabileceğini ortaya koydu. ABD’de 750 anne, 891 baba ve 537 otizmli çocuğun verilerinin analiz edilerek yapılan araştırmaya göre, endüstriyel alanda kullanılan kimyasal maddelere maruz kalmış kadınların çocuklarının otizmli doğma riski, diğerlerine oranla 1.5 kat daha fazla. Annenin deri ya da solunum yoluyla kimyasal çözeltilere maruz kalmasının otizm riskini arttırdığını belirten araştırma, rahim içindeki bebeğin beyin gelişiminin temizlik malzemelerindeki toksik maddelerden etkileneceğini ifade ediyor.
AYNI ZAMANDA KANSEROJEN
Plastik üretiminden yapı-inşaata, kuru temizlemeden baskı teknolojilerine ve ilaç sanayisine kadar pek çok endüstride kullanılan kimyasal çözeltilerin kanserojen olduğu belirtiliyor. Çevresel Tıp dergisinde yayımlanan araştırma, şu anda yalnızca verilere dayanıyor. Son 20 yıldan az bir sürede sadece ABD’de 8 yaşındaki otizmli çocukların sayısı ikiye katlandı. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin 2014’teki verilerine göre her 68 çocuktan biri otizmliyken, erkek çocuklarda bu oran 3-4 kat daha fazla.
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