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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
29.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Anne adayına otizm uyarısı

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Anne adayına otizm uyarısı

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, kimyasal çözeltilere maruz kalan kadınların dünyaya getirdiği bebeklerin otizmli doğma ihtimali 1.5 kat artıyor.

ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü’nün yürüttüğü araştırma, nedeni halen belirlenemeyen otizmin, temizlik yaparken kullanılan kimyasal çözeltilerle de ilişkili olabileceğini ortaya koydu. ABD’de 750 anne, 891 baba ve 537 otizmli çocuğun verilerinin analiz edilerek yapılan araştırmaya göre, endüstriyel alanda kullanılan kimyasal maddelere maruz kalmış kadınların çocuklarının otizmli doğma riski, diğerlerine oranla 1.5 kat daha fazla. Annenin deri ya da solunum yoluyla kimyasal çözeltilere maruz kalmasının otizm riskini arttırdığını belirten araştırma, rahim içindeki bebeğin beyin gelişiminin temizlik malzemelerindeki toksik maddelerden etkileneceğini ifade ediyor.

AYNI ZAMANDA KANSEROJEN

Plastik üretiminden yapı-inşaata, kuru temizlemeden baskı teknolojilerine ve ilaç sanayisine kadar pek çok endüstride kullanılan kimyasal çözeltilerin kanserojen olduğu belirtiliyor. Çevresel Tıp dergisinde yayımlanan araştırma, şu anda yalnızca verilere dayanıyor. Son 20 yıldan az bir sürede sadece ABD’de 8 yaşındaki otizmli çocukların sayısı ikiye katlandı. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin 2014’teki verilerine göre her 68 çocuktan biri otizmliyken, erkek çocuklarda bu oran 3-4 kat daha fazla.

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