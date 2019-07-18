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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.07.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Anlaşmasız Brexit'i zorlaştıracak teklif onaylandı

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Anlaşmasız Brexit'i zorlaştıracak teklif onaylandı

İngiltere'de parlamenterler, bir sonraki başbakanın parlamentoyu askıya alarak anlaşmasız Brexit'i gerçekleştirmesini zorlaştıracak karar aldı.

İngiltere'de parlamenterler, bir sonraki başbakanın parlamentoyu askıya alarak anlaşmasız Brexit'i gerçekleştirmesini zorlaştıracak karar aldı.

Avam Kamarasında yapılan oylamada, 9 Ekim-18 Aralık tarihleri arasında parlamentonun askıya alınmasını önleyecek teklif, 274'e karşı 315 oyla kabul edildi.

Teklif, kağıt üzerinde Kuzey İrlanda'daki yerel hükümet görüşmelerine ilişkin gelişmelerin parlamentoda ele alınmasını öngörse de esasen Brexit tarihi olarak belirlenen 31 Ekim'den önce parlamentonun askıya alınmasını engelliyor.

Böylece seçilmesi durumunda ülkenin yeni başbakanı olacak Muhafazakar Partinin en güçlü lider adayı Boris Johnson'ın anlaşmasız Brexit'i gerçekleştirmesi zorlaştırılıyor.

BAKAN İSTİFA ETTİ

Teklife aralarında İngiltere Dijital ve Yaratıcı Endüstriler Bakanı Margot James'in de olduğu Muhafazakar Parti üyesi 17 parlamenterin grup kararına karşı çıkarak lehte oy vermesi dikkati çekti. James, görevinden istifa ettiğini de duyurdu.

Ancak mevcut anlaşma ya da yeni bir anlaşma parlamentoda kabul edilmezse veya yeni bir erteleme olmazsa İngiltere'nin 31 Ekim'de Avrupa Birliğinden (AB) ayrılması gerekiyor.

Johnson, parlamentoyu askıya alma ihtimalini göz ardı etmediğini belirtmişti.

İngiltere 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i, parlamentodan anlaşmaya onay çıkmadığı için önce 12 Nisan'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelemek zorunda kalmıştı.

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