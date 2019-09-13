Anlaşmasız Brexit sonrası kaos senaryosu
İngiliz hükümeti, Avam Kamarası’nın aldığı karar gereği AB’den anlaşmasız ayrılma (Brexit) durumunda olası sonuçları ele alan bir raporun içeriğini açıkladı.
Ondan fazla sektörün Brexit’ten ciddi boyutta olumsuz etkileneceğine dikkat çekilen belgede, yakıt ve taze gıda sektöründe yaşanacak aksamalara bağlı olarak panik alımlarının yaşanabileceği ve bunun tüm ülkeye yayılabileceği vurgulanıyor.
İSYAN ÇIKABİLİR
‘Operation Yellowhammer’ adı verilen belgeye göre anlaşmasız Brexit’in gerçekleşmesi durumunda beklenen en olumsuz senaryolar arasında sokaklarda isyanların çıkması, gıda fiyatlarının yükselmesi ve tıbbi malzemeler ile ilaç tedariğinin kesintiye uğraması yer alıyor. İngiltere’nin
31 Ekim tarihinde AB’den anlaşmasız şekilde ayrılması halinde ‘en kötü senaryoların’ ele alındığı beş sayfalık belgede sınırlarda kamyonların uzun kuyruklar oluşturabileceği, kara borsanın güçleneceği ve bazı iş alanlarının yok olabileceği belirtiliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle