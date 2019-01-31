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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
31.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Anlaşmasız boşanma riski arttı’

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‘Anlaşmasız boşanma riski arttı’

ÜLKESİNİN Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) sürecine ilişkin başından bu yana izlediği tavrı son dakikada değiştirerek Çekilme Anlaşması’nı yeniden müzakereye açma mesajı veren İngiltere Başbakanı Theresa May ve bu yönde oy kullanan Avam Kamarası, Brüksel’de topa tutuldu. AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Brexit’in tartışıldığı oturumda mevcut anlaşmanın en iyi ve tek belge olduğunun altını çizerek, “Yeniden müzakere edilmeyecek” dedi.

ÇÖZÜM YERİNE BELİRSİZLİK

“Kasımda, aralıkta, 15 Ocak’taki oylamadan sonra da aynı şeyi söyledik. Son oylama da bunu değiştirmeyecek” diyen Juncker, anlaşmasız ayrılık riskinin yükseldiğini söyledi. AB’nin Brexit Müzakerecisi Michel Barnier de İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır olmasını önleme amaçlı tedbir maddesinin (backstop) İngiltere ile ortaklaşa hazırlandığını hatırlatarak, “Backstop, anlaşmanın bir parçası ve yeniden müzakere edilmeyecek. Bu konuda şüphe yok” dedi. AP Brexit Müzakerecisi Guy Verhofstadt ise, “Her gün karar değiştiriyorsunuz ve çözüm yerine belirsizlik var” diye konuştu.

BRİTANYA’NIN NE İSTEDİĞİNİ ÖĞRENEMEDİK

İngiltere lideri May, son oylama sonrası Brüksel ile ilk temasını AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile gerçekleştirdi. Tusk, telefon görüşmesi sonrasında yayımladığı sosyal medya mesajında, “Başbakan May’e mesajım şu: AB’nin pozisyonu açık ve tutarlı. Çekilme Anlaşması müzakereye açık değil. Birleşik Krallık’ın ne istemediğini öğrendik ancak hâlâ ne istediğini bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

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