‘Anlaşmasız boşanma riski arttı’
ÜLKESİNİN Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) sürecine ilişkin başından bu yana izlediği tavrı son dakikada değiştirerek Çekilme Anlaşması’nı yeniden müzakereye açma mesajı veren İngiltere Başbakanı Theresa May ve bu yönde oy kullanan Avam Kamarası, Brüksel’de topa tutuldu. AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Brexit’in tartışıldığı oturumda mevcut anlaşmanın en iyi ve tek belge olduğunun altını çizerek, “Yeniden müzakere edilmeyecek” dedi.
ÇÖZÜM YERİNE BELİRSİZLİK
“Kasımda, aralıkta, 15 Ocak’taki oylamadan sonra da aynı şeyi söyledik. Son oylama da bunu değiştirmeyecek” diyen Juncker, anlaşmasız ayrılık riskinin yükseldiğini söyledi. AB’nin Brexit Müzakerecisi Michel Barnier de İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır olmasını önleme amaçlı tedbir maddesinin (backstop) İngiltere ile ortaklaşa hazırlandığını hatırlatarak, “Backstop, anlaşmanın bir parçası ve yeniden müzakere edilmeyecek. Bu konuda şüphe yok” dedi. AP Brexit Müzakerecisi Guy Verhofstadt ise, “Her gün karar değiştiriyorsunuz ve çözüm yerine belirsizlik var” diye konuştu.
BRİTANYA’NIN NE İSTEDİĞİNİ ÖĞRENEMEDİK
İngiltere lideri May, son oylama sonrası Brüksel ile ilk temasını AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile gerçekleştirdi. Tusk, telefon görüşmesi sonrasında yayımladığı sosyal medya mesajında, “Başbakan May’e mesajım şu: AB’nin pozisyonu açık ve tutarlı. Çekilme Anlaşması müzakereye açık değil. Birleşik Krallık’ın ne istemediğini öğrendik ancak hâlâ ne istediğini bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.
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