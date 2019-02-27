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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.02.2019 - 18:46, Son Güncelleme:

Anlaşmasız ayrılık yıllık 13 milyar sterlinlik ek maliyet yaratabilir

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Anlaşmasız ayrılık yıllık 13 milyar sterlinlik ek maliyet yaratabilir

İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşma olmadan ayrılmasının iş dünyasına yıllık 13 milyar sterlin değerinde ek maliyet getirebileceği bildirildi.

İngiliz hükümeti tarafından hazırlanan, "İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının iş dünyası ve ticaret üzerindeki etkileri" adlı raporda, ülkenin birlikten anlaşma olmaksızın 29 Mart tarihinde ayrılması halinde uygulanacak gümrük kontrollerinin iş dünyasına yıllık yaklaşık 13 milyar sterlin değerinde ek maliyet getirebileceği belirtildi.

Raporda anlaşmasız ayrılık halinde gıda fiyatlarının yükselmesinin beklendiği belirtilirken, "İngiltere'nin en görünür şekilde etkilenebileceği alan Manş denizi üzerinde gelen ürünlerde gecikmenin olması. İngiltere'nin gıda ihtiyacının yüzde 30'u AB'den geliyor." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasının tüketicilerin davranışlarını da değiştirebileceği, bazı gıdaların tedariğinde sıkıntı yaşanabileceğinin vurgulandığı raporda, anlaşmasız ayrılık halinde İngiliz ekonomisinin gelecek 15 yıl içerisinde hükümetin beklentilerinden yüzde 6 ile yüzde 9 arasında daha küçük olabileceği bildirildi.

Raporda, İngiliz hükümetinin bu zamana kadar hedeflediği 40 ticaret anlaşmasından sadece 6'sı üzerinde anlaşmaya vardığı kaydedildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, 12 Şubat'ta, "Brexit'e ilişkin bir çözümün bulunması herkesin çıkarına. Anlaşmasız ayrılık bu ülke için ekonomik şok oluşturur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (27.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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