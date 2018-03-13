‘Anlaşmalara sadık kalacağız’
Yeni hükümeti kurmak için koalisyon anlaşmasını imzalayan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Türkiye ile anlaşmalara sadık kalacaklarını vurguladı.
Merkel, Gümrük Birliği’nin genişletilmesi için ama bir temel görmediklerini söyledi, ancak “Konuşmamız lazım, çünkü birbirimize bağımlıyız” dedi. Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokratlar arasında büyük koalisyon sözleşmesini taraflar bugün imzaladı. Federal Meclis yarın Merkel’i dördüncü kez Başbakan seçecek. Üç lider dün imza töreni öncesi bir basın toplantısı düzenledi. Şansölye Merkel, “Biz koalisyon anlaşmasında Türkiye ile ilişkiler konusunu çok yoğun ele aldık. Çünkü Türkiye AB’nin komşusu ve AB’yle üyelik müzakereleri yürütüyor. Ama bizim görüşümüzce, insan hakları konusunda kötüleşme söz konusu. Biz bu konuyu devamlı Türk yetkililerle konuştuk ve yeni hükümet olarak da konuşacağız. Bu nedenle şu anda örneğin Gümrük Birliği’ni genişletme konusunda bir temel görmüyoruz” diye konuştu.
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