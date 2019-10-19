‘Anlaşma metninde ateşkes kelimesi yok’
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, basın toplantısında ABD ve Türkiye’nin önceki gün vardığı mutabakatta yer alan ‘güvenli bölge’ konusunda konuştu.
Jeffrey, Amerikan tarafı olarak odaklandıkları bu bölgeyi “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki harekât sırasında girdiği yerler ve bu bölgelerin 30 kilometre derinliği” diye tanımladıklarını belirtti. Özel Temsilci Jeffrey, ‘ateşkes’ tartışmalarına da açıklık getirerek, “Biz ‘ateşkes’ diyoruz, Türkler kullanmıyor. Çünkü anlaşma metninde ateşkes kelimesi yok. Ancak demek istediğimiz -ve bunu çok dikkatli bir şekilde tanımladık– ateşkes, askerlerin yerlerinden ileri hareket etmemesi ve kendini savunma dışında bir askeri harekât yapmamasıdır” dedi.
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