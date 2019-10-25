Anlamlı ziyaret
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ekipleri, dün Dünya Nehir Yunusları Günü’nde Brezilya’daki Amazon Nehri’ni ziyaret etti.
Ziyaretin sebebi ise sadece Amazon Nehri’nde yaşayan yunusların, bölgedeki altın arama faaliyetleri ve hidroelektrik barajı nedeniyle ciddi tehdit altında olmaları. Amazon yunuslarının özellikle madencilik faaliyetleri nedeniyle yoğun miktarda cıvaya maruz kaldığı sanılıyor. Hidroelektrik tesisi ise nehirdeki akıntının yönünü değiştirerek yunusların göçünü engelliyor.
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