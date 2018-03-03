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    Anktartika'da 1.5 milyon Adelie pengueninden oluşan dev koloni keşfedildi

    Hürriyet Haber
    03.03.2018 - 13:58 | Son Güncelleme:

    Anktartika'nın sembollerinden Adelie penguenlerinin neslinin bir süredir tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleniyordu. Bilim insanları, yarımadanın en kuzey noktasındaki Weddell Denizi yakınlarında bulunan kayalık takımada Danger Islands'ta (Tehlike Adaları) 1.5 milyon penguenden oluşan dev koloniyi keşfetti.

    Anktartikada 1.5 milyon Adelie pengueninden oluşan dev koloni keşfedildi

    Araştırmacıların ilk keşifleri, 2014'e ait uydu görüntülerinde fark ettikleri büyük miktarda guano yani penguen dışkısıydı (doğru bildiniz, uzaydan görülebilecek kadar büyükler).

    Uydu görüntülerine bakan araştırmacılar dünyanın en büyük penguen kolonisini bulmuş olabileceklerini düşünerek çok heyecanlandı.

    Zorlu koşulları nedeniyle çok az kişinin ayak basabildiği Danger Islands'a 2015'te tehlikeli bir sefer düzenleyen araştırma ekibi, burada hem karadan sayım yaptı, hem de drone uçurarak gökyüzünden fotoğraflar çekti.

    Sonunda büyük bir sürprizle karşılaştılar: Tam 751 bin 527 çift penguen burada yaşıyordu. Aralarında dünyanın en büyük üçüncü ve dördüncü kolonileri de vardı.

    Anktartikada 1.5 milyon Adelie pengueninden oluşan dev koloni keşfedildi

    İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE SIĞINABİLECEKLERİ BİR LİMAN

    Araştırmacılar bununla da kalmadı ve 1959 yılındaki uydu görüntülerini inceledi. İklim değişikliğinin ve insan varlığının en çok etkilediği Anktartika'nın batısında bulunan kolonilerin, günümüze kadar sayıca giderek azaldığı ortaya çıktı.

    Bilim dergisi Scientific Reports'ta yayınlanan araştırma büyük yankı uyandırdı.

    Anktartikada 1.5 milyon Adelie pengueninden oluşan dev koloni keşfedildi

    BBC News'a konuşan Oxford Üniversitesi'ndeki araştırma ekibinden Tom Hart, "Kimsenin bakmadığı yerde bir şey bulmaya dair klasik bir örnekti. Danger Islands'a erişmek zor olduğu için kimse gerçekten denememişti bile" diye konuştu.

    Uzmanlara göre bu keşif bize bir de mesaj veriyor: Danger Islands gibi yerler, penguenlerin iklim değişikliği ve balıkçıların aşırı avcılığı gibi etkenlerden kaçarak göç edebilmesi için koruma altında bölge ilan edilmeli.

    Anktartikada 1.5 milyon Adelie pengueninden oluşan dev koloni keşfedildi

    Etiketler: antartika , penguen , keşif
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