‘Ankara’nın operasyonuna Suriye’nin bütünlüğü açısından yaklaşıyoruz’
RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile dün yaptığı görüşme sonrasında basın toplantısında soruları cevaplandırdı.
Türkiye’nin Suriye’de Fırat Nehri’nin doğusuna ilişkin olası operasyonu hakkında değerlendirmelerde bulunan Lavrov şunları söyledi: “Ankara’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda ilave terörle mücadele operasyonuna, terörün ortadan kaldırılması, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin yeniden sağlanması açısından yaklaşıyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı Moskova’ya geldiğinde Türk ortaklarımızla ABD’nin Suriye’den askeri birliklerini çekmesiyle ortaya çıkan bu konuyu tartışacağız. Sonra ne hakkında konuştuğumuzu açıklayacağız.”
KREMLİN: MEMNUNUZ
Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov da, Esad rejimine bağlı askeri birliklerin Menbiç’e girmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rejim ordusunun Menbiç’e girmesini ‘memnuniyetle’ karşıladıklarını belirten Peskov, “Bu, bölgedeki durumun istikrara kavuşturulması bakımından olumlu bir adım” dedi.
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