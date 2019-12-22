Ankara’dan İsrail’in soruşturulmasına destek

Sözcü Aksoy, UCM Başsavcısı Fatou Bensouda’nın, İsrail’in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili yaptığı açıklama hakkında yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi. Başsavcı Bensouda’nın, İsrail tarafından, Batı Şeria ve Gazze’de savaş suçları işlendiğine ilişkin makul temeller bulunduğunu ve bu fiiller hakkında soruşturma başlatmak istediğini açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Aksoy, ‘aksi takdirde İsrail’in bazı üçüncü ülkelerin koşulsuz desteğinin etkisiyle oluşturulan cezai dokunulmazlık hissiyle bu suçları işlemeye devam edeceğini’ belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise yazılı bir açıklamayla “İsrail’i haksız yere hedef alan her türlü eylemin karşısındayız” ifadelerini kullandı.