Ankara’dan İsrail’in soruşturulmasına destek
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail’in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatmak istemesine ilişkin, “İsrail’in, Filistin’de işlediği suçlar ile sorumlu olduğu insan hakları ihlallerinden dolayı hesap vermesi ve Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması, Filistin’de on yıllardır devam eden adaletsizliğin sona erdirilmesi için elzemdir” ifadesini kullandı.
Sözcü Aksoy, UCM Başsavcısı Fatou Bensouda’nın, İsrail’in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili yaptığı açıklama hakkında yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi. Başsavcı Bensouda’nın, İsrail tarafından, Batı Şeria ve Gazze’de savaş suçları işlendiğine ilişkin makul temeller bulunduğunu ve bu fiiller hakkında soruşturma başlatmak istediğini açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Aksoy, ‘aksi takdirde İsrail’in bazı üçüncü ülkelerin koşulsuz desteğinin etkisiyle oluşturulan cezai dokunulmazlık hissiyle bu suçları işlemeye devam edeceğini’ belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise yazılı bir açıklamayla “İsrail’i haksız yere hedef alan her türlü eylemin karşısındayız” ifadelerini kullandı.
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