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    Ankara: Zeytin Dalı’nı kapsamıyor

    Uğur ERGAN / ANKARA
    26.02.2018 - 00:19 | Son Güncelleme:

    BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) önceki gece kabul edilen Suriye’de bir ay süreli insani ateşkesi Türkiye memnuniyetle karşıladı.

    Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, “Ateşkes Türkiye’nin Afrin operasyonunu da kapsamalı” dedi. Ateşkes kararını İsveç ile birlikte hazırlayan Kuveyt’in BM Daimi Temsilcisi Mansur El Otaibi de ateşkesin Zeytin Dalı Harekâtı’nı da kapsadığı mesajını verdi. Ancak Ankara bu görüşlere katılmayarak, ateşkesin Afrin’de yürütülen operasyonla hiçbir bağlantısı olmadığı yönünde pozisyon aldı. Konuyla ilgili bilgi veren Türk kaynaklar, Türkiye’nin Suriye’de çatışan taraf olmadığına dikkat çekerek, Zeytin Dalı Harekâtı’nın Türkiye’nin toprak bütünlüğünü, sınır güvenliğini tehdit eden teröre karşı ve BM’nin meşru müdafaa hakkını koruyan kararlarına göre yürütülen bir operasyon olduğuna vurgu yaptı.

    ‘HAREKÂT SÜRECEK’

    Türkiye’nin bu harekâtı terör örgütlerine ve teröristlere karşı yaptığını vurgulayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, “BM Güvenlik Konseyi’nin almış olduğu karara baktığımız zaman bu karar, terör örgütleriyle mücadeleyi karar kapsamı dışında tutmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin sürdürdüğü harekâtı bu kararın etkilemesi söz konusu değildir. Çünkü biz bölgede sadece PKK, KCK, PYD ve YPG terör örgütleriyle değil, aynı zamanda bunlarla beraber DEAŞ terör örgütüyle de mücadele ediyoruz. Buralarda da insani ihtiyaçlarda ve insani yardımlarda herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. O nedenle harekât bu karardan etkilenmeden devam edecektir.” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , BMGK , BM Güvenlik Konseyi
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