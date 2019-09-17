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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.09.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Ankara Anlaşması davası temyize gidiyor

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Ankara Anlaşması davası temyize gidiyor

İngiltere’de Yüksek Mahkemeden, Türklere, hükümetin Ankara Anlaşması koşullarında gittiği değişikliklere karşı açtıkları davayı temyize götürme izni çıktı.

Ankara Anlaşması'ndan yararlanarak İngiltere'ye gelen Türkler tarafından oluşturulan "Türk İş İnsanları Birliği”nden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Mahkemenin, hükümete karşı açtıkları davayı temyize götürmelerine izin verdiği bildirildi.

Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türkler, 16 Mart 2018’e kadar 4 yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturum başvurusu yapabiliyordu.

Bu tarihte yürürlüğe giren yeni kurallarla süresiz oturum için süre 5 yıla çıkarılırken, 2 bin 389 sterlin de başvuru ücreti getirilmişti. Yeni düzenlemeler, Ankara Anlaşması ile İngiltere’ye gelmiş yaklaşık 12 bin 500 Türk ile aile üyelerine de geriye dönük uygulanmaya başlamıştı.

"Türk İş İnsanları Birliği", İngiliz hükümetinin yaptığı değişiklikleri yargıya taşımış ancak Yüksek Mahkeme mart ayında aldığı kararla davayı reddetmişti. Birlik, bunun üzerine kararı temyiz için başvuruda bulunmuştu.

"İNANCIMIZ PEKİŞTİ"

"Türk İş İnsanları Birliği”nin kurucusu İpek Leni Candan, temyiz izni veren kararla ilgili yaptığı değerlendirmede “Temyiz başvurumuza onay verilmiş olması bize yapılan uygulamanın haksız ve kanunsuz olduğuna dair inancımızı daha da güçlendirdi. Gasp edilen haklarımızı geri alana kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Davanın avukatı Yaşar Doğan da “Umuyoruz ki Yüksek Mahkeme'nin vermiş olduğu adaletsiz karar, yerini mağduriyetleri giderecek, adil ve hukuka uygun bir karara bırakır.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, 1959'da o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğuna başvurmuş, 1963'te de Türk vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmesi için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı.

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