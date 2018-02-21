Andrey Karlov dostları Moskova’da buluştu

Rusya başkenti Moskova’da geçtiğimiz yıl kuruluşu ilan edilen Uluslararası Andryek Karlov Vakfı ile Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi tarafından organize edilen etkinliklere Türkiye’deki önde gelen üniversite rektörleri, diplomatlar ve tarihçiler katıldı.

Andrey Karlov fotoğraf sergisi açılışıyla başlayan etkinlikte ilk konuşmayı Karlov'un eşi Marina Karlova yaptı. En yakın kişiyi, eşini kaybetmenin acısının dinmeyeceğini söyleyen Marina Karlov, “Her zaman bir araya toplanıp ondan bahsettiğimizde sanki köşeden çıkıp geleceğini düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Biz Andrey ile 41 yıl birlikte yaşadık. Bu 41 yıl hayatımın en mutlu yıllarıydı. Topladığım fotoğrafları sizin de görmeniz için getirdim. Bugün buraya gelen herkese rahmetli eşime gösterdiği saygı için minnettarım” dedi.



BÜYÜKELÇİ DİRİÖZ “İŞBİRLİĞİMİZ YÖN TAYİN EDİCİ”

Andrey Karlov etkinliğinde Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz de bir konuşma yaptı. Meslektaşı Karlov’un iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi için büyük çabalarından bahseden Büyükelçi Diriöz, “Bugün burada bu denli kalabalık bir katılımcı grubunun olması, kendisinin hem Türkiye’de hem de vatanında ne denli sevildiğini gösteriyor.Ülkelerimiz arasında işbirliğine gelince. Bu işbirliği mahiyet, etki ve sonuçları ikili boyutların ötesinde, bölgesel hatta uluslararası düzeyde de kendisini hissettirmektedir. Bu geçmişte böyle olmuştur. Gelecekte de böyle olacaktır” ifadelerini kullandı.



RUS PARLAMENTO TEMSİLCİSİ “HALKLARIMIZIN ÖNÜNE KİMSE GEÇEMEZ”

Moskova’daki Andrey Karlov etkinliğinde Rusya adına parlamento alt kanadı Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev de bir konuşma yaptı. Büyükelçi Karlov’un tarihte derin iz bıraktığını vurgulayan Kosaçev “Büyükelçimiz Karlov’u kurban seçen karanlık güçler emellerine ulaşamadı. Çünkü Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerde ana faktör halklarımız tarafından ülkelerimizin arasındaki ilişkilerin iyi olması için gösterilen tepkiydi. Bu yönde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



İLBER ORTAYLI “KARLOV RESTORASYONCU KİŞİLİĞİ İLE İZ BIRAKTI”

Andrey Karlov sergisi ve panel toplantısına Türkiye’den ünlü tarihçimiz İlber Ortaylı da katıldı. Fotoğraf sergisiyle panel toplantıları arasında Hürriyet’e gününü önemi hakkında kısa açıklama yapan Ortaylı, “Kendisini yakından tanıyordum. O sadece devleti Rusya’yı değil, halkını temsil etmeyi harikulade beceren geniş anlamda halkın diplomatıydı. Özellikle uçak krizi döneminde harcadığı çabalar kendisini tam anlamıyla restorasyoncu yapmıştı. Karlov cinayeti üzerinden bir yılı aşkın zaman geçti. Onun ülkelerimiz için hedeflediği ilişkilerin tamamen düzeltilmesi planı da büyük ölçüde devlet yöneticileri tarafından hayata geçirildi. Gördüğüm kadarıyla tek çözülmemiş mesele olarak vizeler kalıyor. Umarım bu mevzuda ülkelerimiz yetkilileri yakın zamanda çözüm bulacaktır. Vize kalktığı gün Andrey Karlov’un tüm istekleri yerine getirilmiş olacak” şeklinde konuştu.

Moskova Uluslar arası İlişkiler Üniversitesinde düzenlenen panele Türkiye’den konuşmacı olarak Türk-Rus Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Büyükelçi Ender Arat, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, TOB ETÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Şahin, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rusya uzmanı emekli Büyükelçi Halil Akıncı, Rus Türk İşadamları Birliği Başkanı Naki Karaaslan, DTİK Avrasya Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır ve çok sayıda davetli katıldı.