‘Anayasayı ihlâl’den yargı yolu açıldı
Göreve başladığı 20 Ocak 2017’den bu yana başta Rusya bağlantısı olmak üzere birçok soruşturmanın hedefinde olan ABD Başkanı Donald Trump’ın, “anayasayı ihlal”den yargılanmasının önü açıldı.
Maryland Yargıcı Peter J. Messitte, Washington DC ve Maryland eyaleti başsavcıları tarafından geçen yıl açılan davanın reddi için Adalet Bakanlığı’nın başvurusunu geri çevirdi. Davada, Trump’ın, federal yetkililerin hükümetten kaynaklı maddi menfaatlerini ya da maaş dışındaki gelirlerini engellemeyi amaçlayan ilgili Anayasa maddelerini ihlâl ettiği iddia ediliyordu.
O ÖDEMELER SORUŞTURULACAK
Yargıç Messitte, davayı açan başsavcıların, Trump Organization şirketinin Washington’daki faaliyetlerine odaklanmaları gerekeceğini belirtti. Bu da davanın Trump International Hotel’den hizmet alan yabancı yetkililer tarafından yapılan ödemelerin ya da verilen hediyelerin soruşturulacağı anlamına geliyor. Maryland ve DC başsavcıları, Trump International Hotel’in işlemlerinin yakındaki otel ve eğlence kuruluşları için rekabet dezavantajına yol açtığını ve Trump’ın otelinin özel vergi imtiyazlarından yararlandığını öne sürmüştü. Ayrıca yabancı hükümet yetkilileri tarafından yapılan ödemelerin ya da verilen hediyelerin, Beyaz Saray’ı etkileme amacı taşıyabileceği de belirtiliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle