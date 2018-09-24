Anak Krakatau Yanardağı faaliyete geçti
Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı faaliyete geçti. Yanardağda cuma gününden bu yana 44 kez patlama yaşandı.
Endonezya'da Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı faaliyete geçti.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamaya göre, Lampung kentinde bulunan yanardağda cuma gününden bu yana 44
kez patlama meydana geldi.
Yanardağdan 200 metre yüksekliğe kadar dumanlar yükseldiği belirtildi. Bölgede, yanardağ çevresinde yaşayanlara güvenli yerlere geçmeleri yönünde uyarı yapıldı.
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