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07.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Anahtarsız araçlar daha kolay çalınıyor

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Anahtarsız araçlar daha kolay çalınıyor

İngiltere’de bu yıl 14 bin aracın çalındığını açıklayan sigorta şirketi, hırsızların özellikle anahtarsız modelleri tercih ettiğini belirtti.

İngiltere merkezli bir sigorta şirketi, anahtarsız açılan son teknoloji araçların eski modellere göre daha çok çalındığını açıkladı. Bu yıl İngiltere’de anahtarsız açılan 14 bin aracın çalındığını açıklayan şirket, hırsızların araç açma yöntemlerini önemli ölçüde keşfettiğini belirtti.

10 SANİYE SÜRÜYOR

Söz konusu hırsızlık olaylarına yönelik yürütülen soruşturmalar, bazı anahtarsız araçların kapısının açılmasının sadece 10 saniye sürdüğünü ortaya koyuyor. 2019’un Ocak-Ekim ayları arasında gerçekleşen toplam hırsızlık sayısı, 2015’in aynı döneminin iki katı. Hırsızların teknolojik araçlarda giderek daha profesyonel hale gelmesi ‘korkutucu’ bir gelişme olarak yorumlanıyor.

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